El invento para clavar la sombrilla en la arena y que no se te vuele

Es uno de los típicos problemas del verano y de los que más desespera: ese momento en el la sombrilla que tanto nos ha costado clavar sale volando ante la mínima racha de viento que se presenta. En la mayoría de ocasiones, poco importa lo muy hondo que intentemos escarbar entre la arena. No hay manera. Sin embargo, el verano de este 2024 nos trae un innovador para olvidarnos de salir corriendo tras nuestra sombrilla y disfrutar tranquilamente de los baños en el mar, sin tener que estar constantemente con la mirada puesta en la costa.

Se trata de un fijador de sombrillas, pero no de los grandes que ya vienen siendo habituales, en forma de palo alargado, para hacer de soporte a la base de la sombrilla. Del que hablamos y que está teniendo bastante éxito esta temporada es un dispositivo pequeño en forma de cuadrado, muy manejable y de fácil transporte, características que, precisamente lo han diferenciado de los sistemas de soporte habituales hasta ahora. Tiene un sistema de anclaje para juntar la sombrilla a la hamaca, que funciona a modo de sujeción y, aunque tendremos que seguir escarbando entre la arena para clavar la sombrilla, permitirá que esta no se tambalee y no salga volando con tanta facilidad.

Si destaca por su utilidad y la facilidad para su uso, también lo hace por su precio. En tiendas online o plataformas como Amazon, lo podemos encontrar fácilmente por menos de ocho euros la unidad (sin gastos de envío incluidos). Así, su precio asequible y su diseño compacto lo convierten en un accesorio indispensable para disfrutar de la playa sin preocupaciones.