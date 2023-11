¿Cómo saber si me están estafando con la entrega de un paquete?

Tras el Black Friday y la anticipación de la temporada navideña, las compras en línea se disparan, brindando a los estafadores la oportunidad perfecta para aprovecharse de los consumidores desprevenidos. Una de las tácticas más recientes y engañosas es el envío de mensajes fraudulentos relacionados con la entrega de paquetes, una artimaña que ha evolucionado con el tiempo. Por ese motivo, aquí te explicamos cómo identificar si estás siendo víctima de una estafa y cómo protegerte.

El primer paso y, a menudo, el más fácil de seguir es ignorar y borrar cualquier mensaje relacionado con una empresa desconocida, especialmente si no tienes ninguna relación previa con ella y no has realizado el pedido de tu paquete a través de ella. Aunque pueda parecer obvio, a veces se nos descuidan estos detalles simples, lo que puede llevar a caer en la trampa de estafadores astutos. También hay que saber que ninguna empresa legítima solicitará información privada a través de mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas telefónicas. Si recibes un mensaje que te pide que proporciones datos personales, contraseñas o detalles de tu tarjeta bancaria, detente de inmediato. Las empresas confiables siempre te dirigirán a sus canales oficiales para cualquier acción que necesiten que realices.

Otra trampa se basa en el smishing, una forma de phishing (correos electrónicos que suplantan a empresas o instituciones legítimas con el objetivo de robar nuestros datos personales o credenciales bancarias que utiliza mensajes de texto fraudulentos). En este caso, los estafadores se hacen pasar por empresas conocidas como Correos, explotando la popularidad de este servicio. Además, se aprovechan de la situación común en la que se informa que un paquete no se entregó, incluso cuando estabas en casa. Este anzuelo puede llevar a los destinatarios a hacer clic en un enlace fraudulento adjunto al mensaje, lo que abre la puerta a posibles robos de datos. También utilizan nombres de empresas que no son reales y en muchos casos le añaden las palabra 'Express' para que parezca más real.

En caso de que hayas caído en la trampa, actúa rápidamente. Comunica inmediatamente a tu banco sobre la situación y presenta una denuncia ante las autoridades correspondientes. La rapidez en la respuesta puede minimizar los daños y ayudar en la persecución de los estafadores. Aunque la temporada de compras en línea es propicia para estafas, con conciencia y medidas de seguridad adecuadas, puedes protegerte contra posibles fraudes.