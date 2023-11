La manicura semipermanente se ha hecho muy famosa en los últimos años. Esta forma de esmaltado de larga duración se puede aplicar sobre uñas artificiales como en las acrílicas o en la misma uña natural. Lo que la hace diferente de la tradicional es que dura muchos más y suele permanecer intacta varias semanas. No obstante, llega un momento que hay que quitarlas. Mucha gente opta por ir a un centro. Sin embargo, también se puede hacer en casa de forma rápida y sencilla, pero hay que tener en cuenta que si no se realiza adecuadamente puede dañar la uña natural.

Utensilios necesarios

Los profesionales emplean materiales exclusivos que tienen en el salón de belleza, pero muchos de ellos tienen alternativas asequibles para quitar el esmalte permanente en casa. Los quitaesmaltes recomendables deben ser acetona pura para poder realizar el proceso con brevedad. Discos desmaquillantes o algodón para retirar el color. Papel de aluminio para ablandar el esmalte. Adicionalmente, para un resultado de salón de belleza utilizaremos una lima de pulir. También, para retirar los restos de esmalte podemos utilizar un empujador metálico para las cutículas.

Paso a paso: Cómo quitar esmalte semipermanente

En primer lugar, prepararemos todos los utensilios en una superficie plana. Seguidamente, cortaremos 10 trozos de algodón del tamaño de la uña o un poco más grande. Del mismo modo, necesitaremos 10 trozos de papel de aluminio que puedan envolverse alrededor del dedo. A continuación, humedeceremos un algodón con acetona pura y lo colocaremos sobre la uña. Lo próximo que haremos será colocar el papel de aluminio alrededor. Es necesario que quede ajustado al dedo para que el algodón no se mueva. El calor producido por la reacción química del esmalte con la acetona aumentará con el aluminio.

Con todas las uñas tapadas, lo siguiente será esperar 15-20 minutos para concluir el proceso. Una vez haya pasado el tiempo, retiraremos el papel de aluminio y el algodón, el esmalte deberá salir con facilidad adherido al algodón. En caso de que queden partículas de color, empieza a arrastrar el esmalte con la herramienta metálica para las cutículas sin ejercer fuerza. Después, usa una lima que pula la superficie. Hay que llevar cuidado para no limar demasiado la uña. Finalmente, lava las manos con agua y jabón y aplica una crema hidratante.