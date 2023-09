Aunque ya es otoño aún hace días de sol y eso es sinónimo de escapadas a la playa, y con ello, la inevitable acumulación de arena en el coche. A esto se suma el polvo que se aglutina a lo largo de los días, especialmente si el vehículo permanece estacionado en espacios abiertos. Aunque puede parecer una tarea sencilla, es esencial llevar a cabo el proceso de limpieza de manera adecuada para evitar daños en el acabado y la pintura de nuestro vehículo. A continuación, te ofrecemos una guía paso a paso.

Comienza con el interior. Antes de enfrentarte a la parte exterior del coche, asegúrate de que el interior esté libre de arena y polvo. Utiliza una aspiradora con un accesorio de boquilla estrecha para llegar a todos los rincones y ranuras. Mueve los asientos hacia adelante y hacia atrás para acceder a las áreas más difíciles y presta especial atención a las alfombrillas.

Sacude las alfombrillas. Retíralas del interior del vehículo y sacúdelas vigorosamente hasta que veas que ya no saca restos de polvo. Si están especialmente sucias, puedes usar un cepillo de cerdas suaves para desprender la arena adherida. El siguiente paso es la limpieza exterior. Antes de aplicar cualquier producto o cepillo, es fundamental enjuagar el coche con abundante agua. Este paso ayuda a desprender y eliminar la mayor parte de la arena y el polvo, evitando así que actúen como abrasivos al frotar.

Utiliza un producto específico para coches. No todos los jabones son adecuados para limpiar el coche. Algunos pueden ser demasiado abrasivos o no aptos para las superficies pintadas. Opta por uno que esté diseñado específicamente para vehículos, ya que proporcionará una limpieza efectiva sin comprometer el acabado. Emplea una esponja o guante de microfibra. La microfibra es suave y no rayará la pintura del coche. Además, estos materiales atrapan la arena y el polvo, evitando que se desplacen por la superficie del vehículo y causen daños.

Lava el coche por secciones. En lugar de enjabonar todo el vehículo de una vez, trabaja por secciones. Esto te permite enjuagar el jabón antes de que se seque, lo que puede dejar manchas o residuos. No olvides las llantas. Suelen acumular mucho polvo proveniente de los frenos y otros residuos de la carretera. Usa un cepillo específico para llantas y un limpiador adecuado para dejarlas relucientes.

Secado post-lavado. Tras finalizar el lavado, es esencial secar el coche para evitar la formación de manchas de agua. Usa una toalla de microfibra o un paño de secado específico. El siguiente paso es la protección adicional. Una vez limpio, es una buena idea aplicar una capa de cera o sellador. Estos productos proporcionan una barrera protectora que ayuda a repeler el polvo y la suciedad, facilitando la limpieza en el futuro.

Mantén una rutina de limpieza. Para garantizar que tu coche se mantenga en perfecto estado, establece una rutina regular de limpieza. De esta manera, no permitirás que la acumulación de arena y polvo se convierta en un problema más grande a largo plazo. Y es que mantener el coche limpio no solo es esencial desde el punto de vista estético, sino que también es crucial para preservar el valor del vehículo y garantizar su buen funcionamiento. Al seguir estos pasos y recomendaciones, asegurarás una limpieza efectiva sin comprometer la integridad y el acabado de tu coche.