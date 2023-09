Transforma tu ensalada: Evita estos 11 errores comunes para una opción más saludable

A la hora de cuidar o empezar una dieta, la ensalada suele ser el plato estrella para muchos. Sin embargo, aunque parezca un plato ligero y saludable, es posible que estés cometiendo errores que no solo le restan valor nutricional, sino que además añaden calorías innecesarias. Aquí te presentamos 11 fallos comunes que pueden estar influyendo en que este plato no sea tan saludable como crees.

1. Abusar del aceite de oliva. Es saludable y esencial en cualquier ensalada mediterránea, pero en exceso puede añadir muchas calorías. La medida recomendada es una cucharada.

2. Elegir lechugas pobres en nutrientes. No todas son iguales. Opta por variedades más oscuras y ricas en nutrientes como la rúcula, espinacas o la lechuga romana.

3. Usar demasiado queso. Aunque añade sabor, el queso puede sumar muchas calorías y grasas saturadas. Si lo incluyes, asegúrate de moderar la cantidad.

4. Carnes procesadas. Embutidos, bacon o pollo empanado son ingredientes que debes evitar. Mejor opta por carnes magras y no procesadas.

5. Salsas comerciales. Las salsas compradas suelen tener azúcares añadidos, conservantes y calorías extra. Elige vinagretas caseras con ingredientes naturales.

6. No incluir proteínas magras. No añadir fuentes de proteínas magras como pollo a la plancha, tofu o legumbres puede hacer que tu ensalada no te sacie lo suficiente, llevándote a picar entre horas.



7. Pasarse con los frutos secos. Aunque son una fuente saludable de grasa, en exceso suman muchas calorías. Un puñado es más que suficiente.

8. Ignorar las porciones. Aunque se trate de vegetales, es importante tener en cuenta las porciones para no consumir calorías de más.

9. Olvidarse de la variedad. Incluir diferentes tipos de vegetales no solo enriquece tu ensalada a nivel nutricional sino que también la hace más apetecible.

10. Abusar de los carbohidratos. Si bien es bueno incluir una fuente de carbohidratos, como quinoa o pasta integral, es vital no excederse en la cantidad.

11. No lavar bien los ingredientes. No lavar bien los vegetales puede exponerte a pesticidas y otras sustancias no deseadas. Asegúrate de lavar y desinfectar bien todos los ingredientes.

En definitiva, una ensalada puede ser un aliado perfecto para mantener una dieta equilibrada y saludable, pero es esencial ser consciente de estos errores comunes que lo pueden convertir en una bomba calórica. Con moderación, atención a las porciones y elección de ingredientes de calidad no solo serán deliciosas sino también nutricionalmente balanceadas. ¡Buen provecho!