El truco definitivo para enfriar el vino blanco sin congelador ni nevera

A veces, por la falta de tiempo o de planificación, compras una botella de vino, te vas de picnic y no puedes disfrutarla a una temperatura fresca cuando lo desearías. Para degustar una copa de vino, especialmente si es blanco, es necesario que la bebida se refrigere en un ambiente que ronde entre 7 y 10 grados para poder apreciar su sabor y aroma. Para evitar que se caliente, y por consecuente, resulte ácido y pesado, una cuenta experta en vinos de Tiktok ha compartido el truco definitivo para enfriar la bebida sin necesidad de usar el congelador o la nevera.

Para ello solo necesitas dos copas o vasos, un par de hielos y un minuto. El secreto está en poner el vino en una copa y los hielos en otra. Seguidamente, pasarás el líquido al vaso con los cubitos. A los pocos segundos, lo devuelves a su copa de origen. Con tan solo un minuto, lograrás que baje la temperatura de la bebida a la vez que evitas aguarla. El resultado queda demostrado en el mismo vídeo, el vino pasa de una temperatura inicial de 28,4 grados a 15,5 grados, mucho más cerca del objetivo. «Ha bajado casi 15 grados», señala la creadora de Tiktok.

Sin embargo, algunos comentarios señalan que es un truco que solo debería usarse en situaciones eventuales en las que no podemos esperar a que el vino se enfríe como debería o no contamos con los medios para ello. Ya que, algunos expertos indican que el vino nunca se debe tomar con hielo. Otro usuario apunta una alternativa casera a este truco que también requiere poco tiempo pero no mezcla la bebida con cubitos: «envuelves la botella de vino en papel de cocina, lo mojas y al congelador 10 minutos».