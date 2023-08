¿Existe el síndrome del corazón roto? ¿Qué causas explican esta afección cardíaca? Los pacientes suelen coincidir en que es una sensación de opresión en el pecho de forma temporal y que los intervalos de dolor no suelen ser muy prolongados. María José Molina, psicóloga clínica en el Hospital Universitari Son Espases, especializada en cuidados paliativos, duelos y suicidios, nos explica más sobre esta poco conocida afección. La experta asegura que «sí existe el síndrome del corazón roto y se debe a un problema cardíaco, debido a situaciones extremas de estrés y a un mal estado emocional». Eso quiere decir que, aunque el nombre insinúe que se debe a un 'corazón partido', puede deberse a otras causas.

Se estima que suele producirse por un aumento repentino de la hormona del estrés y, en algunos casos, llegar a dañar alguna zona del corazón. Por eso es muy importante reconocer este síndrome ya que de forma prolongada puede causar otros problemas como enfermedades físicas e incluso podría llegar a implicar que el paciente se someta a una cirugía. Los síntomas de esta afección cardíaca también derivan en dificultad para respirar e incluso dolor en los brazos. La psicóloga apunta a que «esto sucede cuándo sufrimos un estado físico o emocional que sobrepasa el límite siendo tan fuerte que llega al desencadenamiento de esta afección».

¿Y en qué se diferencia esta afección de un ataque cardíaco? Según cuenta María José Molina, «en un primer momento no se distingue ya que los síntomas son prácticamente iguales, y difíciles de diferenciar». Por esa razón, las pruebas a realizar cuando el paciente llega con esos síntomas son los procedimientos de un ataque cardíaco.

¿Por qué suele ser más común en mujeres?

El perfil del paciente que sufre el síndrome del corazón roto es mujer, con edad comprendida entre los 40 a 50 años y con antecedentes de trastornos emocionales como la ansiedad o la depresión. «La química cerebral de la mujer funciona diferente que la de los hombres. En aspectos biológicos del funcionamiento cerebral, se debe a que la parte emocional está más desarrollada, por ejemplo, en el momento de dar a luz, entre otros factores». Sin embargo, los hombres no están exentos de padecer esta afección cardíaca. Según apunta la psicóloga «esto no quiere decir que no puedan sufrirlo sino que basándonos en la química cerebral y en el funcionamiento del cerebro, las posibilidades se reducen».

La mayoría de las personas que lo experimentan se recuperan en poco tiempo. La psicóloga, sin embargo, remarca la importancia de gestionar el estrés para que no vuelva a suceder. «Lo que realmente afecta al cuerpo o al sistema cardiopático es el prolongamiento y desgaste que genera el sufrir este síndrome de manera prolongada en el tiempo», asegura. Aunque la tasa de mortalidad es muy baja «sí que puede acarrear complicaciones como líquido en los pulmones, una presión arterial baja, alguna arritmia o insuficiencia cardíaca».

Como prevención, los médicos recomiendan una serie de tratamientos para prevenir el síndrome del corazón roto o si ya se ha sufrido uno. La experta explica que es imprescindible tratar el estrés crónico, ya que es el factor principal del desarrollo de esta afección cardíaca. Para ello se debe poner el paciente en cuestión en manos de un especialista en salud mental para que le ayude a controlar y gestionar los niveles elevados de estrés. También recomienda hacer ejercicios de relajación -a modo de respiración- y practicar deporte.