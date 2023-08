Tiburón o delfín en la orilla: ¿Qué hacer y qué no si te los encuentras?

Hay situaciones en las que uno piensa que no le va a ocurrir en la vida, pero por raro que parezca si que pasa, como es el caso de encontrarnos algún animal varado en la arena como un delfín o un tiburón. En verano es mucho más común que episodios como esté ocurran. Sin embargo, ¿sabemos cómo actuar ante esta situación?

Cuando esto ocurre a plena luz del día mucha gente se pone alrededor del animal y se dedican a hacerle fotos o vídeos sin darse cuenta de los dañino que es para el animal, ya que cada minuto que pasa fuera de su hábitat es peligroso para él. Por ese motivo, lo primero que hay que hacer es llamar al servicio de emergencias (112) diciendo la ubicación exacta donde se encuentra para que un equipo especializado se desplace lo antes posible. También es muy importante no acercase y por supuesto no tocarlo, esto puede hacer que el animal sufra todavía más estrés ya que no está acostumbrado a tener contacto con seres humanos.

Tampoco es aconsejable moverlo ya que si el tiburón o el delfín que encontramos tiene alguna herida interna si lo metemos otra vez en el mar puede correr el riesgo de morir, normalmente suelen estar en la playa porque se encuentran enfermos, o porque han chocado con alguna embarcación. La única ayuda que podemos ofrecerle es ponerle encima algo para que le dé sombra y no el sol directamente e ir mojándole un poco para que siga estando fresco, pero nunca tapándole el orificio de encima que les sirve para respirar.

Hay un factor a tener en cuenta y es que muchos cetáceos mueren o se ponen enfermos y van a la playa debido a la gran cantidad de plástico que ingieren por eso es de vital importancia no perder el tiempo y avisar a los servicios de emergencia. Así que recuerda no tires ningún envase de este tipo al mar ni por el inodoro.