A todos nos ha pasado que se nos está agotando el almacenamiento y lo dejamos pasar hasta que un día queremos sacar una foto o hacer un vídeo y el móvil no nos deja. Puede que ya hayas seguidos todos los pasos que te indica el dispositivo para liberar espacio y aún así no funcione. Pero hay un truco que que no mucha gente conoce y es muy efectivo.

¿Qué opción debes activar para ahorrarte varios gigas de almacenamiento?, bien pues se trata de evitar que las imágenes y los vídeos de WhatsApp se guarden en tu galería automáticamente. Cuándo recibimos una notificación de imagen, vídeo o archivo, la aplicación de WhatsApp guarda de forma inmediata el documento en la memoria del móvil. De esta forma podemos ver la fotografía en cualquier momento pero al mismo tiempo está generando que ocupe espacio de tu dispositivo. Si no vamos eliminando los documentos que se nos descargan es probable que se nos acumulen infinitamente, por esa razón, hay una opción que te ayudará a controlar el espacio que utilices priorizando las imágenes que quiere o no descargar. Para ello, primero hay que abrir la aplicación WhatsApp en el móvil. A continuación buscaremos el icono de tres puntos que se encuentra situado en la esquina superior derecha y elegiremos la opción de «ajustes». Una vez estemos dentro, tocaremos sobre «chats» y deberemos desactivar el botón situado a la derecha del texto «visibilidad de archivos multimedia». Pasos a seguir en WhatsApp Una vez desactivada esta opción veremos que WhatsApp va a dejar de guardarnos los nuevos archivos en descargas de los chats de tu galería, en su lugar, las imágenes y vídeos solo será visibles dentro de la aplicación y no aparecerán en tu galería. En caso de que posteriormente o más adelante queramos revertir la opción y que se vuelvan a guardar en la galería de imágenes, simplemente tendremos que volver a activar la opción que previamente hemos desactivado, siguiendo los mismos pasos.