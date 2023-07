El verano, esa estación del año en la que disfrutamos del sol y el mar, también nos brinda una oportunidad inesperada de cuidado para nuestra piel: enterrarnos en la arena. Aunque puede parecer un mero pasatiempo de playa, resulta que esta práctica puede ofrecer beneficios significativos. Eso sí, hay que tener claro que no se puede hacer en todas las playas. Solo en las vírgenes ya que las calas y playas que estén contaminadas, por ejemplo, colillas de cigarro.

A simple vista, la arena de la playa puede parecer solo un montón de pequeñas rocas. Pero la verdad es que está cargada de minerales como el silicio, que ayuda a mantener la piel flexible y elástica, y el calcio, que promueve la renovación celular. Enterrarse permite a nuestra piel absorber estos minerales, lo que puede tener un efecto beneficioso en su salud y apariencia.

Además, la arena actúa como un exfoliante natural. Al frotarse contra la piel, las pequeñas partículas eliminan las células muertas de la superficie de la dermis, dejándola más suave y radiante. También puede ayudar a mejorar la circulación, ya que la presión de la arena en el cuerpo aumenta el flujo sanguíneo a la superficie.

Pero eso no es todo, la arena también tiene propiedades termorreguladoras. Al enterrarse en ella, especialmente cuando está caliente, puede ayudar a estimular la sudoración, lo que a su vez facilita la eliminación de toxinas y impurezas de la piel. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, también hay que tener en cuenta algunas precauciones. La arena puede contener bacterias y otros microorganismos que pueden causar infecciones. Por tanto, es fundamental asegurarse de que la playa esté limpia. Además, después de la 'terapia de arena', es importante ducharse y limpiarnos adecuadamente para eliminar cualquier residuo y prevenir la irritación.

También es importante recordar que la arena no es un sustituto de la protección solar. Aunque puede ofrecer algunos beneficios, no proporciona ninguna protección contra los dañinos rayos UV del sol. Por tanto, siempre debes aplicarte una crema para el sol antes de salir de casa. Como podemos ir a la playa y meternos dentro de la arena puede ser una forma efectiva y natural de cuidar tu piel durante el verano. No solo es una actividad divertida y relajante, sino que también puede ayudarte a conseguir una piel más suave y radiante. Eso sí, siempre teniendo en cuenta las precauciones necesarias para mantener tu piel protegida y saludable.