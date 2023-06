Este es el complemento de pelo que no debes llevar mientras conduces.

Antes de conducir un vehículo es muy importante comprobar que está en buenas condiciones. Los neumáticos, los parabrisas, las luces o el nivel de los líquidos son algunos de los elementos que se tienen que revisar para que el coche no falle. Habitualmente nos solemos detener más en estos factores y prestamos menos atención a otros que influyen en el conductor, como puede ser vestir con un calzado adecuado y llevar ropa cómoda. Todo ello podría evitar que suframos accidentes de tráfico. Sin embargo, existen algunas precauciones, que aunque parezcan inverosímiles, si no las tomamos pueden terminar en tragedia. Una de ellas es llevar una pinza para recoger el pelo mientras conducimos.

Esta es la advertencia que ha lanzado Jeena Panesar, una joven inglesa, que sufrió un accidente grave y que empeoró debido a ese accesorio del pelo. La residente de Londres perdió el control del automóvil al chocar contra un árbol y uno de los golpes que recibió fue en el lugar donde llevaba la pinza, que se le incrustó en gran parte del cráneo. «Los médicos me dijeron que tenía un corte de 30 centímetros desde la ceja izquierda hasta la nuca, que pensaban que había sido causado por el techo del coche y mi pinza para el pelo», afirmó Panesar tras sobrevivir al suceso.

A raíz de ello, muchas personas han publicado vídeos en TikTok para pedir que no se utilice ese objeto mientras se conduce. Una de ellas ha sido la @enfermerarubia que explica lo sucedido y los peligros que puede ocasionar llevar la pinza del pelo y, por ello, recuerda que hay que «soltarse la melena cuando vayas en el coche». Así que no olvides quitarte ese complemento mientras vas en un vehículo, independientemente de que lo conduzcas o no.