La fruta es un alimento imprescindible en nuestro día a día, ya que nos ayuda a mantener el organismo saludable. Gracias a la gran variedad que existe podemos encontrar la que más nos guste dependiendo de su tipo, sabor y textura. La hora de consumirla la elige cada persona. Los hay que la prefieren para desayunar, otros después de las comidas y otros por la noche. Aunque es un alimento que aporta vitaminas y nutrientes esenciales, también tiene muchos mitos instaurados. Uno de los más conocidos es: ¿comer fruta por la noche engorda?

La nutricionista y tiktoker @fittentalo explica, en un vídeo publicado en sus redes sociales, varios motivos por los cuales esta creencia es falsa. «La mayor parte de la fruta es agua y es alta en fibra, por lo tanto, es un alimento perfectamente saludable», es el primero de ellos, también que «los alimentos ‘engordan’ lo mismo por la mañana, por la tarde o por la noche. Lo que más importa es cuánto consumas a lo largo del día». En conclusión, @fittentalo deja claro que se tiene que consumir fruta tranquilamente porque «es muy raro que este alimento sea lo que te esté haciendo ‘engordar’».

Por otra parte, algunos expertos también siguen la misma teoría. Una investigación de The Hebrew University of Jerusalem ha estudiado los efectos que tiene en el peso corporal comer un mayor número de alimentos con carbohidratos (como las frutas) por la noche que durante el día. En dicho análisis han participado 78 personas durante un período de seis meses. Los resultados de la investigación han revelado que aquellas personas que comieron hidratos de carbono por la noche perdieron más grasa y que también pudieron ver ciertas mejoras en los niveles de glucosa en sangre que el resto. En este sentido, los expertos han concluido que comer fruta por la noche no engorda y que es un mito.