¿Tomas café antes de ir al gimnasio? Un estudio alerta de esta práctica

¿Quién no se puede resistir a una taza de café recién hecha por la mañana? Pocas son las personas que dirían que no, y aunque últimamente genera algo de controversia en el tema de combinar deporte matutino con esta bebida (gente que está a favor y en contra). Según un estudio publicado por el Journal of the American College of Cardiology tomar café antes de hacer ejercicio no sería tan bueno como siempre hemos pensado.

¿Por qué? La respuesta reside en el flujo sanguíneo. Según el estudio, los participantes que realizaron ejercicio físico les disminuía el flujo sanguíneo, algo que debería darse paralelamente al aumento de la necesidad de oxígeno. Sin embargo, hay pros y contras de esta práctica que muchos siguen ejerciciendo como rutina antes de ir al gimnasio. A favor 1. Aumenta el rendimiento. Cuando comiences el ejercicio te darás cuenta de que te ayuda a correr más rápido. Eso es debido a que la cafeína hace que los músculos utilicen más grasa como energía, además de hacer que te canses menos. 2. Hay muchos estudios que han llegado a la conclusión que la tensión arterial se eleva, es decir que el flujo sanguíneo también aumenta y le llega más cantidad de sangre a los músculos, eso significa más oxigenación para poder realizar tu deporte. 3. Te recuperas antes. El café ayuda a que tus músculos se recuperen antes del esfuerzo y además reduce en gran medida los dolores que les puede afectar después de la práctica de ejercicio. En contra Recientemente el estudio publicado por el Journal of the American College of Cardiology ha indicado que esta bebida no podría ser tan buena para los deportistas como se cree. En primer lugar porque puede reducir el flujo sanguíneo en algunas personas y por consiguiente la falta de aire, en estos casos en casos extremos es posible tener un infarto. También indican que la cafeína es un estimulante pero a nivel del cerebro que hace que te actives más deprisa. ¿Cuándo tomar el café? Lo más importante es bebernos el café entre 45 y 60 minutos antes de comenzar el ejercicio, ya que estaremos en el punto álgido de la cafeína para empezar. Tampoco se debe consumir con leche, lo indicado es tomarlo solo y si puede ser sin nada de azúcar o sacarina.