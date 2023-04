Estas son las frutas y verduras de temporada que están mejor en abril.

Cada vez es más fácil encontrar todo tipo de frutas y verduras independientemente de la época del año en la que nos encontremos. Sin embargo, en repetidas ocasiones podemos notar que su sabor es insípido, ya que vienen de invernaderos y no han crecido cuando les tocaba. Para que no ocurra esta situación la mejor opción es consumir frutas y verduras de temporada. Pero no solo por ese motivo, también contribuye a la sostenibilidad del sistema alimentario porque reduce el consumo energético y genera menos emisiones de dióxido de carbono.

El mes de abril es un gran momento para disfrutar de las frutas de temporada como el plátano, la naranja, la mandarina, la fresa o el fresón, los nísperos, el limón y el pomelo. La fresa casi no tienen calorías, pero sí fibra e hidratos de carbono. El níspero es también bajo en calorías, contiene potasio y en menor cantidad magnesio, calcio y hierro. El plátano es bueno para regular el transito intestinal, para los dientes y huesos o para reforzar el sistema inmunológico. También contiene vitaminas A y C, y minerales como potasio, magnesio, fósforo, calcio o hierro. Por otra parte las verduras de temporada en este momento son cebolla, puerro, ajo, tomate, lechuga, espinaca, acelga, repollo, brócoli, coliflor, pepino, pimiento, calabacín, calabaza, berenjena, guisantes, judías verdes, espárrago verde, alcachofa, remolacha, apio y rábano. El brócoli es un vegetal con alto contenido en antioxidantes lo que reduce el riesgo de algunas formas de cáncer y de enfermedades cardíacas. El pepino es abundante en agua. Es un vegetal muy recomendado para mejorar la circulación y reducir el colesterol. El espárrago verde carece de grasas, apenas calorías y pocos hidratos de carbono. Es una de las hortalizas más ricas en proteínas. Está indicado para contra las irritaciones internas, combate el insomnio y es un buen diurético.