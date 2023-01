Los rumores del vinagre de manzana para adelgazar.

El vinagre de manzana tiene muchos tipos de uso. Aliñar ensaladas o lavar prendas de ropa son solo algunas de ellas. No obstante, últimamente cada vez más personas también lo utilizan para adelgazar. Uno de los motivos principales es que se ha convertido en una moda tras las publicaciones de algunos famosos en sus redes sociales. Un ejemplo es el de la cantante Victoria Beckham que informó de que empieza el día tomando dos cucharadas de vinagre de manzana, un hábito que según algunos nutricionistas sirve para mejorar la digestión, reducir los antojos de azúcar durante el día y que puede acelerar la quema de grasas. Pero, ¿realmente el vinagre de manzana funciona para adelgazar?

Aunque este líquido posee numerosos beneficios para el organismo, su efectividad para perder peso está muy cuestionada. Hace años se realizó un estudio en Japón en el que se daba a un grupo una cucharada diaria de vinagre de manzana, a otro dos cucharadas, y un placebo al tercer grupo. La prueba duró doce semanas y los participantes no podían cambiar sus hábitos alimenticios, pero sí evitar el consumo de alcohol. El resultado fue que los del primer grupo perdieron de media 1,2 kilos a lo largo de todo el estudio, los de las dos cucharadas perdieron 1,7 kilos, y los del placebo ganaron 400 gramos. Aunque la pérdida de peso fue muy poco significativa, muchos han recurrido a esta «solución milagro» para adelgazar. Si tienes pensado usar este método debes tener en cuenta que de poco servirá ingerir dos cucharadas de vinagre de manzana si no lo combinas con una buena alimentación y ejercicio físico.

Por otra parte, hay otras investigaciones que relacionan el componente activo principal del vinagre, el ácido acético, con la reducción de la grasa corporal y el descenso del nivel de azúcar en la sangre. Este mismo ácido te podría dañar el esófago si optas por tomar vinagre de manzana directamente. Y no solo eso, también puede perjudicar el esmalte de tus dientes, por eso, se recomienda que no te los laves hasta pasada media hora desde que te has tomado el vinagre.