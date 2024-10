Poner en valor las variedades locales a nivel mundial.

En un mundo donde impera la globalización no hay que quedarse estancados. En la agricultura tampoco. Por ello una representación de la Associació de Varietats Locals de Mallorca (AVL) ha asistido a la asamblea general extraordinaria del Forum Saw Your Resistance que, organizado por Let’s Liberate Diversity (LLD), que ha tenido lugar en la localidad francesa de Antibes, en los Alpes Marítimos. Este es un encuentro internacional que, bajo el lema ‘¡Siembra tu resistencia!’, ha reunido a más de 300 agricultores, investigadores y organizaciones de 60 países diferentes para intercambiar sobre cuestiones técnicas, ambientales y sociales relacionadas con los productores de semillas.

En representación de la Red de Semillas, red estatal que engloba a diferentes asociaciones de variedades locales, asistió la técnica de la AVL, Bel Mozo. Mozo, explica su participación en varios talleres y conferencias muy interesantes, donde se puso sobre la mesa, por ejemplo, la producción de semillas de calidad relacionadas con el cambio climático, en migraciones y, muy importante, los temas legales y de patentes. En la asamblea internacional que se hizo se trató el tema de modificar toda la legislación europea en materia de patentes y organismos modificados genéticamente. También se habló de cómo reforzar e intercambiar prácticas a nivel europeo e internacional en cuanto a redes de agricultores y productores. «Fue un taller en el que había gente de todo el mundo y se trabajaron formas de compartir y reforzar estas redes, formas y experiencias», explica Bel Mozo. Otro de los talleres trató de las patentes de las plantas; todas las implicaciones que tienen a nivel de producción de semillas y de material genético, además de todas las implicaciones relacionadas con la biodiversidad y los derechos de los agricultores, y las posibles soluciones en Europa y África. Además, se trataron otros muchos temas como el intercambio de material vegetal o sobre la legislación de semillas en la Unión Europea. «Un fórum muy interesante donde se pone en valor y en común el trabajo y los problemas con que se encuentran los productores de semillas de todo el mundo», ha comentado Bel Mozo a su regreso. Por otra parte, la AVL sigue participando en ferias para dar a conocer las variedades autóctonas fuera de nuestras fronteras. Estos días ha montado un stand la novena Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades que organiza el Col·lectiu Eixarcolant, en Igualada, en la cual entidades y productores de Catalunya, Balears y otra regiones dan a conocer sus variedades autóctonas. Además se realizan salidas para observar la botánica, para conocer plantas olvidadas y sus usos, y para entender cómo pueden contribuir a fomentar una alimentación saludable y una agricultura sostenible.