La unión hace la fuerza y así lo demuestran los productores agrícolas de la Associació pel Foment de la Venda Directa (Afovendi) que desde hace unos años trabajan codo con codo para promocionar sus productos de manera unitaria donde el consumidor tenga contacto directo con el payés o el productor.

Bajo esta premisa nació en 2017 Afovendi, con el objetivo de promocionar, fomentar y defender el producto agroalimentario de Baleares además de acercarlo a los consumidores. En la actualidad cuenta con 53 productores de diferentes sectores, principalmente aceite, quesos, vino, miel, carne, embutidos, fruta y hortaliza. Xisco Salvà Socías es su gerente desde hace casi un año y responsable también del primer encuentro de productores que se realizó hace algunas semanas en Can Sivella (Biniaraix).

Otro de los objetivos de la asociación es promover el consumo de alimentos frescos así como identificar las producciones alimentarias con las explotaciones. Ante este reto, Salvà aclara que cualquier explotación agraria puede vender directamente los productos que ella elabora, bien sean primarios o de transformación. Aunque, el hecho de unirse a la asociación permite a estos productores ser considerados como explotaciones preferentes por lo que «la ley permite poder vender los productos propios como los que elabore cualquier miembro de la asociación. De esta manera el payés no queda limitado a poder vender únicamente su producto. Además, permite a los agricultores organizar actividades de degustación y promoción de los productos agrarios tanto propios como de otros socios», aclara. Ello, claro está, abre un nuevo abanico de comercialización a los agricultores y ganaderos.

Sobre la eficacia de la venda directa, este ingeniero agrícola tiene claro que «puede suponer un incremento de los márgenes de beneficio para el payés, ya que hay menos intermediarios», aunque cree que este no es el único modelo de negocio que tiene una explotación ya que «cada uno tiene que valorar cual es su modelo de negocio y qué canal de comercialización encaja dentro de su explotación».

Precisamente la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, junto al relevo generacional o el cambio climático son algunos de los retos que tiene por delante el sector primario de Balears. Xisco Salvà tiene claro que «sin adaptación al cambio, no hay rentabilidad. Y sin ella no habrá agricultora y ganadería en Balears». «Si el campo quiere ganar dinero -ser rentable- debe adaptarse a los cambios bien sean climáticos, ambientales, digitales o sociales», explica. Por eso, el principal reto de la asociación Afovendi es poder ayudar a las explotaciones agrarias y ganaderas del archipiélago a que sean sostenibles no solo económicamente, sino también ambientalmente y socialmente. El trabajo de Salvà se centra en ello.