Desde hace diez años, Sebastià Ordines está al frente, junto a su socio Pep Cànoves, de la bodega 7103 Petit Celler en Santa Maria y se encarga del cuidado de la viña y de las tierras. Además, es el secretario general de Unió de Pagesos desde donde lucha para mejorar las condiciones de los agricultores de la Isla, que él tilda de «superhéroes».

En sus inicios, Ordines y Cànoves empezaron en una pequeña cochera en el pueblo y con una producción de 4.000 botellas al año. Con el tiempo, han ido creciendo y, actualmente, producen unas 60.000 botellas al año, que también exportan a Alemania, Suiza y Canadá. A pesar de haber aumentado la producción, Ordines indica que no quieren perder su esencia y explica que «somos payeses que hacemos vino y nuestro objetivo es intentar vivir de lo que nos gusta».

De momento, lo consiguen, aunque reconoce que no es fácil. En 7103 Petit Celler producen un vino monovarietal de variedades autóctonas como elemento diferenciador con etiquetas atractivas. Este año, además, han decidido dar un paso más y, con la ayuda de la tercera pieza de la bodega Miquel Puigròs, han lanzado una sangría hecha con productos cien por cien de Mallorca.

A pesar del crecimiento de su bodega, Ordines asegura que «ser payés en Mallorca no es fácil porque somos un bicho raro que molestamos. Lo hacemos cuando vamos despacio con los tractores por la carretera o cuando trabajamos en una finca donde hay un chalet al lado. El problema es que cultivamos solares».

El cambio climático tampoco ayuda. «Los que niegan que no hay cambio climático es que no son agricultores», dice Ordines, que añade que «el clima que tenemos hoy en día no es el mismo de hace 10 o 20 años y estos problemas provocan que los cultivos sufran cambios». En el caso de la viña, Sebastià Ordines recuerda que «cuando era pequeño, la vendimia empezaba, como pronto a finales de agosto. El año pasado empezamos a vendimiar a finales de julio. Es evidente que algo ha cambiado».

Ante esta situación, y como secretario general de Unió de Pagesos, ve muy necesario crear una mesa del cambio climático en la Conselleria d’Agricultura «para empezar a trabajar en el tema y avanzarnos a los problemas. Tenemos que saber qué cultivos podremos hacer porque no podremos seguir con la misma agricultura de ahora».

En el caso de su viña, Ordines dice que «venimos de dos años sequías graves y poca producción. En cambio, este mes de junio ha llovido mucho, aunque las temperaturas también han sido altas lo que provoca la proliferación de hongos en la viña como el mildiu. Nosotros hacemos una producción totalmente ecológica por lo que estaremos muy vigilantes porque nos basamos en la prevención. Por el bien de la viña, no tendría que llover más».