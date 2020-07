Antoni Sans Cañellas: «Nuestros vinos expresan la esencia de Mallorca»

Antoni Sans Cañellas (Consell, 1980) es agricultor e ingeniero agrónomo. Desde antes de nacer, su vida ya se ataba al campo, en especial con la viña, «las primeras contracciones de mi madre por mi nacimiento fueron mientras vendimiaba». A partir de ahí, no se ha separado del campo y su infancia transcurrió «ayudando a mi abuelo a labrar o llenando el carro de pámpanos mientras deshojábamos la vid. Mi vida es el campo desde que nací», asegura con orgullo.

Pero Antoni no quiso dejar nada al azar y se preocupó por formarse. «La formación es imprescindible para lograr la competitividad en cualquier sector productivo, y el agroalimentario no es una excepción. Cuando finalicé los estudios de Ingeniería Agrónoma me especialicé en enología y viticultura y no he dejado de formarme». Toda esta experiencia y conocimientos plantean un reto a Sans, «producir mejor con menos recursos, mejorando la eficiencia del uso de la tierra, el agua y los nutrientes...».

Sobre sus viñedos –casi 10 hectáreas cultivadas en agricultura ecológica–, el agrónomo asegura que «respiran nuestro compromiso con el entorno y el respeto a nuestros antepasados». Un compromiso con la tierra primordial que «respeta el ritmo natural de la planta, el equilibrio con el entorno, y la calidad de la uva durante su ciclo agrícola. La vendimia de las diferentes variedades es manual, seleccionando los mejores racimos» describe Antoni. Y con este esmero, cuidado y profesionalidad, desde 2017 muestran al mundo sus vinos, «elaboramos vinos ecológicos monovarietales que se comercializan bajo las marcas Projecte Terra y Suara. Vinos amables, frescos, de paso ligero, que expresan la singularidad y esencia de Mallorca». Para comprar sus vinos, se puede contactar por Facebook, Instagram, o en comercial@karretania.com.

Como a muchos compañeros de profesión, el trabajo para Antoni Sans y su equipo no paró durante el estado de alarma, poniendo en marcha un servicio a domicilio «con entregas en 24-48 horas en toda la Isla que sigue vigente». Precisamente sobre esta crisis Sans reflexiona asegurando que se suma a la crisis que ya padecía el sector. «Recordar la manifestación del 7 de marzo en Palma para reivindicar la importancia del sector primario y unos precios justos para los agricultores, que se sumaba a las manifestaciones estatales, consiguiendo la empatía de la sociedad con la causa de #AgricultoresAlLímite. Pero en Baleares, los sobrecostes por la insularidad dificultan más dedicarse al campo». Pese a todo, y sacando la cara más positiva a la realidad actual, Antoni también cree que «esta crisis genera una oportunidad real de crear vínculos afectivos de compromiso social con los consumidores. Entre todos lo superaremos».

Antoni Sans tiene en mente «sortear una caja de 6 vinos a los lectores de Ultima Hora que nos escriban a comercial@karretania.com comentando que han leído esta entrevista durante los siete días siguientes a su publicación».