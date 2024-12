Los policías inocentes presentaron el libro del ‘caso Cursach’ el pasado martes en un abarrotado Teatre Xesc Forteza de Palma. El acto, presentado por el periodista de Ultima Hora Julio Bastida, empezó con la proyección de un emotivo vídeo con testimonios inéditos de agentes que estuvieron investigados y encarcelados. Uno de los momentos más emotivos de la presentación fue cuando apareció en las imágenes Biel Torres, exjefe de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma que falleció a finales de 2023 a consecuencia de un cáncer. «Nadie tiene dudas de que me salió por culpa de las barbaridades que me hicieron», dijo en una entrevista. El público ovacionó a Juan Márquez y Juan Palomo, los dos policías nacionales que sentaron en el banquillo al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán, que fueron condenados a nueve años de cárcel por obstrucción a la Justicia. El libro, escrito por Caty Pons y Ramón Mulet, recoge una serie de cartas que los policías enviaron desde prisión a sus familiares, amigos, abogados y compañeros. El empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, protagonista del caso que finalizó con la condena del juez y el fiscal, también estaba entre los 300 asistentes junto a su mujer. Bartolomé Sbert, que fue su mano derecha, no pudo asistir, pero acudió su hija en representación suya y agradeció a los autores del libro y organizadores del evento su trabajo.