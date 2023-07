Gala de entrega de premios de la ONCE 2023

Un año más, el Teatre Principal de Palma acogió la gala de entrega de Premios de la ONCE. Bajo el título Próxima estación: Porvenir, este año se presentó al Grupo Social ONCE como un tren cargado de historias de superación que sorprenden y emocionan. Un tren con maletas llenas de fuerza y esperanza para afrontar los desafíos y alcanzar las metas. Los premios, entregados el pasado jueves, son la máxima distinción que el Grupo Social ONCE concede a nivel autonómico a personas, empresas, ONG, entidades, organismos de la Administración Pública o medios de Comunicación que hayan destacado por su labor solidaria.

Este año se otorgó el premio a la Administración Pública a la labor de la UNED con los discapacitados, y lo recogió la directora de UNED Balears, Judith Vega. El premio a la ONG fue para la Fundación Barceló, por su trabajo desde 1989 en favor de colectivos desfavorecidos, que recogió su director, José María Navarro. En la categoría Empresa recibió el galardón Alcampo Mallorca por la inserción laboral de personas discapacitadas, premio que fue entregado a Eduardo Navarro y María José Peró. El premio de Comunicación recayó en COPE Balears y lo recogió el director de la emisora, Xavier Bonet. El premio a Persona Física fue para Fernando Mulet, comprometido desde hace 60 años con causas sociales y solidarias. Asistieron a la gala Alberto Durán, presidente de ONCE España, y Alejandra Luque, presidenta del Consejo Territorial de ONCE Balears, así como la presidenta del Govern, Margalida Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y otras autoridades políticas y numerosos representantes de la sociedad balear.