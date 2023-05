Desde que se separó de Gerard Piqué y se mudó a Miami, parece que la vida de Shakira está volviendo a la normalidad. Lejos ya de las polémicas sobre su matrimonio o sus hijos, ahora la cantante está en el foco mediático por las amistades que está haciendo en su nuevo lugar de residencia y por las especulaciones que hacen sobre su vida amorosa.

Por ejemplo, con motivo del Gran Premio de Miami, a la cantante se la pudo ver conversando con el actor Tom Cruise y de allí salieron los rumores sobre una posible relación entre ellos. A pesar de que los medios parecían muy seguros de esto, la supuesta relación se ha descartado después de ver a la de Barranquilla con el piloto de fórmula 1 Lewis Hamilton cenando en un conocido restaurante de Miami.

shakira en el restaurante Cipriani en Miami conociendo a Lewis Hamilton del equipo Mercedes (7 de mayo) #shakira pic.twitter.com/LofdrJeqVj — Shakira-Barranquilla (España)🤖 (@sweetycary) May 8, 2023

Podría haber sido una coincidencia, pero horas después se les pudo ver navegando juntos junto a otros amigos. En las imágenes, que han salido en diferentes medios del corazón, se les puede ver a los dos subiendo a un barco blanco en bañador y preparados para navegar por las aguas de Miami Beach. A pesar de que no se puede confirmar que tengan una relación, la realidad es que desde que ha dejado su vida en España, la cantante no ha dejado de hacer planes con sus amigos y conocidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Estas imágenes llegan cuando la artista está en un momento muy bueno de su carrera. Precisamente, esta misma semana se ha llevado el premio a la «Mujer del Año» por la revista Billboard, donde dijo: «Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o a aceptarse tal cual es. [...] Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no lo es, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma».

Cabe recordar que hace unos días salió a la luz que Shakira podría estar interesada en adquirir una vivienda en un vecindario exclusivo, donde los futuros propietarios tienen que pagar una cuota de 250.000 dólares iniciales para poder comprar la casa.