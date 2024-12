Yunez Chaib se ha convertido en un habitual de las noches de 'La Revuelta'. Este joven mallorquín ha conseguido conquistar a David Broncano y a los espectadores de TVE con su ácido humor y comentarios ingeniosos. Y es que, al margen de los más conocidos Ricardo Castella, Grison, Sergio Bezos, Jorge Ponce o Lala Chus, quién dará las campanadas con el jienense este 2024, el humorista de la isla también pasa cada semana por el espacio para animar los primeros minutos del programa.

Aunque Chaib nació en Melilla, con pocos años de vida se traslado junto a su familia a Mallorca y se instalaron en Manacor, donde pasó su infancia y juventud. A pesar de que se conocen pocos detalles de la vida de este joven de 30 años, durante sus monólogos se pueden descubrir algunos detalles de su lado más personal. En un artículo para El País contó cómo fue su nacimiento: «Mi madre me acabó de parir en el sofá con la ayuda de unas vecinas, y mi abuela cortó el cordón umbilical con las tijeras de cortar pescado».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yunez Chaib (@yunezchaib)

Antes de dar el salto a la pequeña pantalla, trabajó como reponedor en un supermercado. Sobre Mallorca ha reconocido en varias ocasiones que la playa y el verano se han convertido en «una parte importante» de sus recuerdos y de su infancia. En su perfil de Instagram se pueden ver imágenes del humorista disfrutando de los veranos en la isla con amigos y familia.

Más allá de sus orígenes, el manacorí se ha convertido en todo un habitual dentro de los programas de televisión y lo utiliza para luchar en clave de humor contra el racismo que ha sufrido desde pequeño. «Siempre que puedo convierto el racismo en comedia porque es una manera de superarlo», ha explicado en varias ocasiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yunez Chaib (@yunezchaib)

Desde hace tres años, Yunez reside en Madrid donde compagina sus actuaciones por las salas con la televisión. Él mismo explica en sus monólogos algunas de las consecuencias que ha sufrido al trasladarse a vivir a la capital. «Preparando esta actuación me he dado cuenta de que he perdido mucho vocabulario en catalán. Vivo en Madrid desde hace tres años, antes vivía en Mallorca y he perdido muchísimo vocabulario, como 7.600 palabras. Hay palabras que ya no me acuerdo cómo se dicen», explica en un clip en sus redes sociales. Y bromea: «Creo que por eso no vuelve Puigdemont, porque ya no se acuerda de nada».

Yunez se ha dedicado siempre al mundo de la comedia, ya que realiza espectáculos de monólogos en teatros, que compagina con su labor en La Revuelta y Stand-Up 3000 de Comedy Central. También ha hecho varias apariciones en series de televisión como en Mai neva a Ciutat de TV3 o Doctor Portuondo en Filmin, donde compartió reparto con Berto Romero o Arturo Valls.