A Iker Jiménez le está pasando factura la cobertura que ha realizado de la DANA en Valencia. El polémico presentador de Horizonte y del mítico Cuarto Milenio en Cuatro ha ido acumulando muchos apoyos, pero también detractores en sus informaciones sobre el temporal durante estas semanas. Y es que algunas afirmaciones suyas, como varios de sus invitados, no han pasado desapercibidos para los espectadores y para las redes, que no han dudado en recriminar varios comportamientos del periodista.

Este miércoles, se ha conocido que uno de sus anunciantes, el banco ING, ha decidido retirar la publicidad de los programas que conduce Jiménez en Cuatro. Sin duda, un duro revés para el presentador, que ha visto como su cobertura de la DANA empieza a tener consecuencias. La polémica ha ido sobrevolando al periodista, ya que ha sido acusado de propagar bulos, tanto él como sus controvertidos invitados, como Ángel Gaitán, el proclamado héroe-villano de este temporal.

Una de las fake news que no le perdonan es la del parking de Bonaire. Jiménez llegó a asegurar con total rotundidad que el aparcamiento subterráneo de ese centro comercial valenciano era un cementerio en el que había «muchos cuerpos, muchos cuerpos. Muchos». Una vez se confirmó que no había muertos, éste rectificó de manera inmediata. Sin embargo, ese mismo día en su programa, hubo otra escena polémica, ya que uno de sus reporteros más señalados en redes, Rubén Gispert, protagonizó una lamentable situación al embarrarse a propósito antes de conectar en directo.

¡NO OS FIÉIS DE NADIE ESTOS DÍAS! El agitador Rubén Gisbert se da cuenta de que está poco manchado antes de entrar al programa de Iker Jiménez y literalmente se tira al suelo de rodillas para mancharse más. Después dice «estamos listos». pic.twitter.com/paXPIeYnzB — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) November 4, 2024

Pese a admitir que se ha equivocado en varias ocasiones, Jiménez se resiste a que le dejen como un mentiroso. «Han intentado dejarme como el bulero del parking en una operación coordinada. Todos pudimos ser intoxicados por las mismas fuentes acerca de un sitio al que no se podía acceder. Y muchos informamos. Solo yo me he disculpado. Otros borran», señaló en Horizonte.

"Lo que hago es asumir mis responsabilidades. Y que den lecciones los que quieran. Pero estábamos allí, estuvimos allí y ayudamos allí..."

Iker Jiménez #Horizonte pic.twitter.com/xEXfwXCnzm — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 7, 2024

Desde ING, han señalado en exclusiva al periódico El País que han retirado la publicidad de estos programas por «la polémica generada durante estos últimos días». Sin embargo, no se plantean por el momento eliminar sus anuncios del resto de la parrilla de Mediaset. El banco ha sido el primer anunciante que se ha desmarcado del controvertido presentador, que habrá que ver si esto le afecta de cara a su futuro en la cadena.