La DANA ha traído a multitud de influencers hasta la Comunidad Valenciana, que se han volcado en ayudar a los más afectados por este desastre natural que ha conmocionado a todo el país. Sin embargo, ha habido uno que no ha pasado desapercibido en redes y que ha visto como su popularidad se ha disparado desde que se ha hecho notar en Valencia. Se trata de Ángel Gaitán, el proclamado como héroe y villano de este temporal.

Mecánico de profesión, este polémico influencer acumula ya casi 4 millones de seguidores (3,8 millones) en TikTok y 2 millones en Instagram, donde ha hecho una cobertura incesante de sus actos en el territorio valenciano. En su día a día, suele compartir varios vídeos sobre su taller de mecánica en Madrid, sin embargo, durante la DANA ha visto incrementar el número de interacciones.

Gaitán ha señalado en alguno de sus posts que ha logrado reunir más de medio millón de euros para financiar alimentos y suministros para los damnificados por esta catástrofe. Sin embargo, esta labor social le ha acarreado varias críticas hacia su persona. Y es que este influencer animó, en uno de sus vídeos, a que sus seguidores votaran por un pueblo de Valencia y el que tuviera más likes, sería el que recibiría ayuda. Este sorteo ha sido muy controvertido debido a la situación dramática que viven las víctimas.

Otro de los momentos más polémicos de Gaitán se produjo en el programa Horizonte, presentado por Iker Jiménez, que también está siendo muy criticado por su labor durante la DANA en Valencia, siendo acusado de difundir varios bulos como el del número de víctimas encontradas en el parking de Bonaire. Gaitán señaló en una de sus visitas a este espacio que era «facha», lo que levantó mucha controversia en redes. «Me llamo Ángel Gaitán y soy facha. Me he enterado este fin de semana que ser facha es algo parecido a lo que yo pensaba que era ser normal: ser español, querer a tu país, trabajar, hacer cosas por los demás». Este lunes ha tenido que acudir al juzgado en Madrid después de que le hayan interpuesto una querella.

El influencer se dio a conocer en redes hace ya algunos años, cuando en 2021 tuvo un fuerte accidente laboral. Tras sufrir una fractura de codo, se animó a subir contenido en TikTok, lo que le otorgó cierta popularidad en esta red. Ahora, con la DANA se ha convertido en un auténtico perfil de referencia para los usuarios, tanto para lo bueno como para lo malo.