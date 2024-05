Con un discurso a favor de la libertad femenina y en contra de los estigmas, el dúo español Nebulossa debuta este jueves en vivo en el escenario de Eurovisión 2024, una edición que se ha visto sumida de lleno precisamente en un debate sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la vida humana. «No tenemos una opinión formada que podamos argumentar en torno a si Israel tiene que estar aquí o no, pero podemos decir que siempre estamos a favor de la gente que respeta los derechos humanos», han declarado Mery Bas y Mark Dasousa en una entrevista ante la cuestión ineludible de estos días por la ofensiva de ese país en Gaza y los más de 34.000 civiles palestinos muertos, muchos niños. También Nebulossa fueron objeto de controversia tras su elección en el último Benidorm Fest para representar a España con una canción llamada 'Zorra', un alegato feminista escrito desde la ironía y para las pistas de baile que intenta reapropiarse de lo que siempre fue un insulto feminista.

Celebridades como la actriz Candela Peña o el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han declarado «zorristas», pero algunos colectivos feministas y otras figuras se han posicionado claramente en contra. En el caso del cantante Manu Tenorio, llegó a decir que este año no dejaría que sus hijos viesen el festival a causa de su propuesta. «Entendemos a la gente que no entiende el mensaje de la canción. Yo no tengo que decirle a nadie cómo educar a sus hijos, yo solo sé cómo quiero educar a los míos», ha ratificado Bas a ese respecto, que compuso la letra del tema a partir de su experiencia personal.

Confían en que Europa ha entendido el mensaje de la canción, en parte por la propia estética y la sonoridad, y, aunque siempre exigentes y autocríticos, se muestran satisfechos con el desarrollo de sus ensayos de cara a su estreno este jueves en la segunda semifinal, aunque su actuación no será valorada hasta la final de este sábado. «Nosotros no nos veíamos ganando en ningún momento. Aquí hay gente que hace las cosas de una manera brutal», reconoce Dasousa ante la prensa. «Evidentemente no queremos estar de los últimos, pero ya me siento superganadora», añade Bas ante su participación en un programa con una audiencia potencial de 200 millones de espectadores, de Finlandia a Australia.

La historia de Nebulossa ha sido el de un salto espectacular desde un proyecto pequeño de «synth-pop» ochentero que esta pareja lanzó en plena madurez y sostenía a solas desde su estudio de grabación en Ondara (Alicante), en las horas que les dejaba libres su centro de estética, hasta actuar en América y regrabar 'Zorra' junto a Gloria Trevi. De todo lo vivido en estos meses desde su victoria en Benidorm Fest 2024, se quedan «con el cariño recibido de todo el mundo», algo que Bas considera «más importante incluso» que su colaboración con la citada estrella mexicana. «Eso lo entenderá ella también: cuando tienes el apoyo de un fan que entiende tu mensaje y le llega, eso posee un valor incalculable», apostilla Dasousa. "Ha sido todo un proceso que ha costado.

El próximo día 11 de mayo, cuando se celebre la final de Eurovisión, hará un año de un concierto que dimos en Ponferrada sin ningún espectador. Y ahora creo que habrá más de 12.000«, celebran sobre una aventura en la que se embarcaron »para dar visibilidad« a su proyecto musical pero que por el camino forjó »un mensaje de esperanza" para mucha gente. Cuentan que ya tienen material suficiente para cerrar su segundo álbum, que tomará el relevo a su debut discográfico, 'Poliédrica de mí' (2021), aunque sin apenas tiempo de momento para planificar nada sobre ese lanzamiento, solo anticipan que será en septiembre cuando lancen un sencillo nuevo.

Incluso con una agenda con más de 30 conciertos para este verano y una próxima visita promocional a México, el dúo no separa los pies del suelo. «Yo sigo pensando en que volveré al centro de Ondara a trabajar y luego a grabar nuestro disco», señala Bas, que esboza con una sonrisa un sueño por cumplir algún día con Nebulossa: «Actuar en el Fuji Rock Festival de Japón».