Así suena 'Sé quién soy', la canción de Angy Fernández para el Benidorm Fest

Ya conocemos las canciones que aspirarán a representar a España en el próximo festival de Eurovisión. Este jueves el Benidorm Fest presentó los 16 temas que participarán en el concurso musical, una gran variedad de estilos entre los que se encuentran el rock, el flamenco o la música urbana, entre otros. Una de las favoritas de esta edición es Angy Fernández con su single Sé quién soy, un trabajo de aires pop y rock con el que la mallorquina se abre en canal para contar su historia en la que ha tenido que atravesar momentos tanto difíciles como positivos, de autodescubrimiento y superación.

La actriz ha compuesto esta canción en la que también ha participado Thomas G:son, autor de las premiadas Tattoo y Euphoria de Loreen. Un nuevo reto con el que Angy regresa al mundo musical tras años dedicada a la actuación: «La que canta no tiene que restar a la actriz, si no lo contrario. Quiero que sumen y dejar de huir de la música, que me nace y está dentro de mí», explica Fernández. La jefa de la delegación española en Eurovisión y codirectora del Benidorm Fest Ana María Bordas ha anunciado el estreno de los temas con ilusión: «Las hemos estado escuchando mucho, hemos visto su proceso desde la maqueta y teníamos muchas ganas de poder presentarlas. Tenemos buenos artistas, buenas canciones y nuestra obligación ahora es que todo eso brille mucho en el escenario».

"Venceré a los miedos con el corazón" 💜 Así suena «Sé Quién Soy» de Angy Fernández (@AngyFdz), la canción con la que se presenta al #BenidormFest2024 ¡Escúchala completa! 👉https://t.co/9KpikS0qdQ#ElFestivalQueQuieres |#BenidormFest pic.twitter.com/f3EmYL8VQF — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) December 14, 2023

Sobre las puestas en escena, ha adelantado que también hay gran diversidad de propuestas escenográficas: «Hay algunas minimalistas que dan protagonismo a la voz de los artistas y otras con estructuras en el escenario que van a servir para explicar bien las canciones». En 2024, RTVE volverá a organizar el Euroclub con dos conciertos: el primero de ellos será el día 31 de enero en la Sala Ku de Benidorm con artistas que se han quedado a las puertas de participar en el Benidorm Fest 2024, y el segundo, con artistas de anteriores ediciones del festival y de Eurovisión el día 1 de febrero. Este último tendrá lugar al aire libre, en la Plaza Triangular, conocida como Tecnohito, y será gratuito.

También vuelve el TapaFest, un concurso gastronómico en el que participan varios restaurantes y en el que se podrá votar la tapa ganadora; y el Ayuntamiento de Benidorm instalará pantallas gigantes en el Tecnohito para que los seguidores del festival puedan seguir desde allí las galas de la segunda semifinal y la gran final.