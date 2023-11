El guiño de Chenoa a Mallorca durante la gala 0 de 'Operación Triunfo'

¡Pistoletazo de salida de Operación Triunfo! El programa estrenó la edición con la emisión en directo de la gala 0, por primera vez en exclusiva en plataformas digitales, sin pasar por la televisión. Ha sido mucha la expectación de la vuelta del popular formato, presentado por la cantante y 'extriunfita' Chenoa, quien hizo en plena gala un pequeño guiño a la Isla.

«No se puede tener más, onda, más 'flow' y más de todo», comentaba la presentadora, segundos después de que Chiara finalizara su actuación. La joven, de 19 años, es de Ciutadella, de padre menorquín y madre inglesa. «¡De Menorca! Vecina mía», recordó la cantante y presentadora mallorquina a la concursante, que le enseñó un collar. Chenoa hasta se animó con el catalán: «Que portes?». Se trata de collar de oro fino, con un colgante con la silueta de Menorca, que Chenoa admitió tener también ella, pero con la forma de la isla de Mallorca. Pese a que no hay en esta edición de Operación Triunfo concursantes mallorquines, esta temporada adquiere un marcado toque local con la presentadora. Chenoa saltó a la fama precisamente en la primera edición de 'OT', en 2001, la misma que Rosa, Bisbal o Bustamante. Ahora, según admitió en esta gala 0, cierra «un ciclo» vital con la presentación. De hecho, homenajeó sus inicios en 'OT' con el número 89 dibujado con brillantes en la solapa del traje blanco.

Chiara Oliver, la única concursante de Baleares

Por su parte, la menorquina debutó versionando 'For once in my life'. La actuación consiguió convencer a jueces y profesores y la ha convertido oficialmente desde este lunes en una 'triunfita'. Sobre Chiara sabemos que tiene 19 años y, pese a ser de Menorca, vive actualmente en Barcelona, donde está estudiando actualmente en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). En el vídeo de presentación asegura que «la música para mí es un arte» y espera que OT sea una «oportunidad de aprendizaje increíble y que me permita abrir nuevas puertas». Manifiesta que en la academia «podría aportar 'buenas vibes'. Soy muy feliz y no me suelo enfadar». Nacida el 11 de marzo de 2004, dice que «mi madre es mi pilar máximo, mi manager». Desde pequeña ha sentido pasión por la música, con lo que empezó a estudiar en la Escola Municipal de Música de Ciutadella y también en el Conservatori. De hecho, la joven es ya conocida por participar en 'talents shows': ha estado en 'Got Talent', donde llegó a la final en 2019 y el año pasado en 'La Voz'.