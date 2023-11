'GH VIP' expulsa disciplinariamente a Álex Caniggia y Gustavo: el motivo

Los fans de Gran Hermano VIP se han levantado la mañana de este jueves con una noticia inesperada: la expulsión disciplinaria de Álex Caniggia y Gustavo Guillermo. Telecinco ha informado en su página web que ha tomado esta decisión después de que los ya exconcursantes incumpliesen las normas de conducta. La cadena ha indicado que será esta noche cuando muestren las imágenes por las que la organización se ha visto obligada a tomar esta decisión. Los único detalles que han explicado desde la cadena es que la tensión entre los dos grupos de la casa ha aumentado tras la emisión en directo de 'Última hora', donde los participantes han tenido que elegir si preferían que se fuese Marta Castro o de Naomi Asensi.

Todos se han posicionado detrás de la concursante de La Isla de las tentaciones, excepto Carmen Alcayde, Alex y Laura, definido como equipo naranja. En ese momento el exchófer de María Teresa Campos ha estallado: «¡Estoy muy cansado del victimismo del equipo naranja, de que siempre son cuatro contra los azules, nosotros no somos ningún equipo, espero que la audiencia se de cuenta». Melody, pareja del argentino, ya ha reaccionado y ha lamentado la decisión del programa: «Tengo mil cosas para decir y a la vez no sé qué poner. Es como un sabor agridulce el que siento, feliz por quizás vernos antes, pero yo más que nadie quería que sea el ganador de este desafío, es una pena».

Mientras se espera la emisión de la secuencia completa, en redes sociales ya han comenzado a circular detalles sobre esta polémica. En un vídeo se puede ver como Naomi comenta lo ocurrido: «El mediador (por Gustavo) iba asomando la patita y hoy la ha asomado por completo. Ya se verá por qué está en su casa. Nuestro amigo Mandi no ha resistido a la prueba, bueno sí que lo ha resistido... Me avergüenza que me metieron en un grupo de tres personas, las cuales dos tienen una técnica muy clara para este concurso... Pero era provocar y provocar hasta hacer que la otra persona cruce los límites para ellos salir impunes». Relevando de este modo que el motivo de la expulsión ha sido una fuerte discusión entre Gustavo y Álex.

Laura Bozo, por su parte, considera que desde la entrada de José Antonio Avilés «se tiró abajo todo». «Se ha cargado a Albert y a Mandi que eran dos personas muy importantes para el concurso», ha asegurado Naomi. También en la noche de este miércoles Javier Fernández decidía abandonar el concurso tras ser salvado por la audiencia. El patinador confesaba a sus compañeros que todos los días pensaba en lo feliz que sería estando fuera y comunicaba su marcha a Lara Álvarez: «En estas 24 horas han pasado millones de pensamientos por mi mente, el que más me ha resaltado es el de mi madre, mi madre me decía en mi mente que si supiese en el estado en el que he estado y que muchos días estoy me diría: 'Javi, vente a casa, cariño».