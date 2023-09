Aitana visitó este miércoles El Hormiguero para presentar su nuevo disco ‘Alpha’, que se estrena este próximo viernes y asegura que tiene «sonidos de los 90». Pablo Motos ha aprovechado para hablar de las vacaciones de este verano, donde en Instagram se la ha podido ver en Ibiza disfrutando con amigos y familia. La cantante ha revelado que se llevó a su perra Sopa y que junto a ella vivió uno de los peores momentos de su vida.

Estaba hospedada en una villa con vecinos y «pasó que alguien se dejó la puerta abierta sin querer y Sopa se fue» y se coló en la otra villa. «Yo la quiero mucho, pero es muy chaquetera en ese aspecto», decía entre risas. En un momento dado se dio cuenta de que la perra no estaba y que justamente estaba en el patio del vecino de casa de al lado. Cuando llegaron donde estaba el animal, Sopa «de repente cuando se da la vuelta llevaba un gallo en la boca».

Tras lo sucedido, un hombre salió de la casa y al ver la situación preguntó por lo que había pasado. «Y nosotros como cuando te pilla tu madre cuando has hecho algo muy chungo», contaba la artista. El hombre, respondió: «A mí no me digáis nada, se lo vais a tener que contar mi mujer». Y siguió contando: «La mujer vino muy mal porque era un gallo doméstico, es un gallo que era animal de compañía. Fue horrible». La cantante, tras el mal rato, aseguró que «yo la regañé muchísimo, ¡no puedes matar gallos, no puedes matar gallos!».