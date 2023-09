Carlos Sobera se emociona durante su entrevista con Ana Obregón.

Carlos Sobera ha estrenado este miércoles su nuevo programa de Telecinco 'El Musical de tu vida' con una invitada muy especial: Ana Obregón. Ambos han hablado de muchas cuestiones de la vida de la actriz, entre las más destacadas, su hijo Álex Lequio y su nieta Ana Sandra. Durante el programa se han emitido imágenes inéditas de su hijo, fotos y vídeos que reflejaban lo especial que era. Momento en el que Carlos Sobera no ha podido contener las lágrimas de la emoción.

«Lo que me ha ocurrido a mí es una tragedia que no se la deseo a nadie. Pero esos momentos que he vivido tan maravillosos, como decía mi hijo, 'Colecciona momentos», ha comentado la actriz tras ver las imágenes. Unas palabras que también han emocionado al presentador, que ha compartido esta reflexión sobre cómo hay que vivir la vida.

Aunque haya habido momentos más tristes, Ana Obregón también ha aprovechado para hablar de lo que ahora mismo la hace más feliz: su nieta Ana Sandra. «Anita huele a mi hijo. Es todo. He vuelto a vivir otra vez. La vida ahora tiene significado. Anita es el motivo que me ha perdonado la vida durante los tres años que no quería estar aquí», ha explicado.

Durante el programa la actriz ha recibido en plató la visita de su gran amigo Ra. «Creo que los amigos son esas personas que te prestan las alas cuando a ti se te olvida cómo volar y él me prestó sus alas», ha dicho. En ese momento ha recordado cómo cuando se fue a Miami para el nacimiento de su nieta y tuvo que decirle a su amigo que se iba a Punta Cana porque en esos momentos no le podía decir la verdad.