Susi Caramelo revela en 'El hormiguero' el mayor enfado con su novio.

Agustín Jiménez y Susi Caramelo han ido este miércoles al plató de 'El Hormiguero' para hablar sobre su experiencia en la actual temporada de 'Tu cara me suena'. Los concursantes están siendo las grandes sorpresas, a pesar de que son los últimos en la clasificación, en el programa que se emite los viernes en Antena 3. Precisamente, Pablo Motos ha empezado la entrevista destacando que los dos cómicos ocupan la penúltima y la última posición, respectivamente. Ante esta afirmación, el extremeño ha asegurado que «en todas las series que molan, hay un momento en el que el héroe está arrastrado y luego resurge».

Por su parte, la catalana ha afirmado que tiene «alma de vedette» y ha confesado que tiene envidia de sus compañeras. «Veo a todas mis compañeras, que son todas unos pibones, y quiero algo de cada una. Quiero la altura de Anne, la sonrisa de Miriam, los ojos de Andrea, los pechotes de Merche... Van todas de cachondas semana tras semana y de repente aparezco yo».

Tras hablar de su paso por el programa de Antena 3, Pablo Motos ha abierto la puerta a hablar de la relaciones de pareja, en concreto de la de Susi Caramelo. El presentador ha querido saber si realmente su novio se iba a dormir a un hotel en vez de en la casa de su pareja. «Yo vivo en un piso de 25 metros cuadrados en Madrid, porque no me he cambiado de casa desde que llegué a Madrid, y el caso es que mi casa es muy pequeña, el cuarto de baño es muy pequeño, mi novio es muy grande y, además, cuando eres famosa te regalan muchas cosas, así que tengo la casa que parece un almacén. Entonces no quepo ya y mi novio, cuando viene, me dice: 'Yo aquí no me quedo'. Y se va al hotel de al lado. Y yo, como el hotel es mejor que mi casa, me voy al hotel también», ha explicado riendo.

La conversación ha seguido adelante y Susi ha explicado el mayor enfado que ha tenido con su novio. «Resulta que me enfadé con él la noche de antes por una tontería y me dijo: 'Algún día te vas a enfadar por algo de verdad, con razón'. Y a la mañana siguiente, me desperté, y yo me hago unos zumos muy buenos, y estaba yo ahí desayunando y digo: '¿Dónde está mi zumo?'. Y de repente veo que mi novio había metido la polla dentro. El desgraciado me metió la polla en el zumo», ha recordado Susi Caramelo.