Rosa López ha recordado este jueves junto a Albert Espinosa en El camino a casa el paseo que hacía desde que salía del colegio hasta su casa cuando era pequeña. La cantante, que saltó a la fama en Operación Triunfo, ha compartido con la audiencia algunos de los momentos más complicados de su infancia, como cuando uno de sus compañeros de clase descubrió que llevaba faja: «Ese día tocaba Educación Física y me puse mi faja debajo del chándal porque quería que no me botaran las carnes». Justo en esa clase le tocó hacer un ejercicio por parejas: «Me tocó Enrique, un chico que me gustaba, y nos teníamos que hacer masajes».

A pesar del incómodo momento, su compañero «fue bueno» y aunque se dio cuenta de que llevaba la prenda «no dijo nada». La artista vivió una adolescencia difícil porque sentía complejo por su peso, un tema sobre el que ya ha hablado en más ocasiones: «Con 16 años pesaba 80 kilos y cuando entré en OT, 110. Sabes el agobio como niña, que todo el mundo podía correr levantando sus patitas y para mí era un mundo. Era terrible, lo tengo grabado a fuego», reconoció a Espinosa. Las notas emocionales de @espinosa_albert a @RosaLopez #ElCaminoACasaRosa pic.twitter.com/6FX4viRJdq — El Camino a Casa (@ElCaminoACasaTV) May 18, 2023 Noticias relacionadas La accidentada entrevista de Rosa López con Évole: «Hostia puta, ¿te has quemado?» Su físico también le condicionaba a la hora de comprarse ropa: «Era muy complicado, yo tenía una 56 de pantalón. Ir a una tienda y no poder comprarte una ropa de tu edad y tener que vestirte como una mujer mayor». Aunque no todo fue malo, y es que guarda un gran recuerdo de unos amigos chinos de su barrio. La familia, que tiene un restaurante de comida asiática, fue un gran apoyo para la artista en su niñez: «Me encanta la buena gente y trabajadora, me da igual de dónde sean. La buena gente es buena aquí y allí», dijo visiblemente emocionada. «Como niña, eso era terrible en mi mente», @RosaLopez pesaba 110kg cuando entró en Operación Triunfo #ElCaminoACasaRosa pic.twitter.com/qg6NcmFMq2 — El Camino a Casa (@ElCaminoACasaTV) May 18, 2023 Respecto al amor, aunque ahora está feliz en su relación con Iñaki García, durante un tiempo se planteó «enamorarse de un hombre con Asperger» porque «son puros, no mienten y son muy inteligentes y sensibles». «Antes de conocer a mi chico, me tiré cuatro años sin hacer nada de relaciones porque quería encontrar el amor. Justo antes de conocer a Iñaki, dije de ir a la Asociación de Granada para conocer a un hombre con Asperger», confesó en el programa de La Sexta.