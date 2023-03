Críticas a Georgina Rodríguez por sus palabras sobre Arabia Saudí en 'El Hormiguero'

Georgina Rodríguez se ha estrenado este miércoles en el prime time con su entrevista en El Hormiguero. La pareja de Cristiano Ronaldo ha acudido al programa de Antena 3 para promocionar la segunda temporada de su reality en Netflix, Soy Georgina, y ha revelado algunas facetas de su vida privada. «Se van a sentir muy identificados y les va a encantar. He viajado mucho más que la anterior, esta temporada tuvimos un parón, pero las grabaciones han durado mucho más y gracias a ello he podido incluir muchas más cosas», ha asegurado.

A principios de este año la influencer se mudó a Arabia Saudí tras el fichaje del futbolista por el club Al-Nassr, un cambio que parece no haber afectado a la española, tal y como ha explicado a Pablo Motos: «Es un país maravilloso. He de reconocer que fui muy condicionada por habladurías. Es un país muy seguro, muy familiar y cuidan muchísimo a sus mujeres y sus hijos. Es gente muy detallista, muy generosa». Unas declaraciones que han sido muy criticadas en redes sociales, ya que consideran que la modelo no ha mostrado la realidad del país.

#georginaEH "en Arabia saudita cuidan mucho a las mujeres..." Las mujeres en Arabia saudita: pic.twitter.com/HTCke43ABe — SaMer (@Sa_Mer_91) March 22, 2023

que triste escuchar a una mujer que vive en el absoluto privilegio diciendo lo que está diciendo en pleno prime time «a las mujeres de arabia saudi las cuidan» «me siento afortunada por ser la elegida de cristiano» etc etc pero estamos locos!!?? #georginaEH — Ali 🤍 (@aali_29) March 22, 2023

Otra de las confesiones que más ha sorprendido a los espectadores ha sido la forma que tienen tanto ella como el deportista de educar a sus hijos. «Soy muy joven y me encantan los niños. Me encantan mis hijos todo el día, pero no los de los demás. Las madres conocemos muy bien a nuestros hijos y tenemos la paciencia para educarles y darles su tiempo. Tienen personalidades muy distintas», ha explicado al presentador. Además, ha revelado que han tenido algunos problemas en la escuela: «En el cole les pegan y no se defienden. Y se hunden. Uno de mis hijos llegó llorando a casa porque le habían pegado. ‘¿Y tú no te sabes defender, con lo que calientas en casa?’, le dije».

Eso sí, ha remarcado que la violencia no es la solución: «La verdad es que les inculco que no se peguen y en el cole son muy educados. También te diré que no me gustaría que mis hijos fueran por ahí caneando a los demás». Por último, ha señalado que pone imágenes a sus hijos para que vean que son privilegiados: «Les pongo vídeos de niños que no tienen comida y les digo: 'Mira, esto os puede pasar'».