Caos en 'La Resistencia': lanzamiento de ensaimadas en el programa de Broncano

El programa de La Resistencia es conocido por sus entrevistas desenfadadas. A veces el late night de Broncano se sale del guion y protagoniza anécdotas divertidas que no están preparadas. Ni la invitada ni el público sabían que iba a pasar. Para Susana Abaitua es la segunda vez que pisaba el plató de La Resistencia. Según cuenta, en esta ocasión estaba más relajada y pudo controlar sus nervios. Sin embargo durante su paso ocurrió algo que no estaba en sus planes y tiene como protagonista al producto más característico de Mallorca: la ensaimada.

La actriz Susana Abaitua visitó el programa de La Resistencia para hablar de su último proyecto. Una serie que ya está disponible en Disney+ que se llama El grito de las mariposas. La intérprete es conocida por trabajar en películas como Loco por Ella, Fuimos Canciones o Eres Tú o en series como la destaca Patria, que trata el terrorismo de ETA. Tras su presentación, Abaitua entró en el plató de Movistar+. EN los primeros segundos confesó a David Broncano que ha tenido que esperar bastante tiempo hasta que le dieron el visto bueno para entrar. En un momento dado, el presentador aprovechó para regalarle una ensaimada de una artista que está empezando en el mundo de la música y se encontraba entre el público.

Si un día se hiciese un parque temático de La Resistencia, tendría que estar la caseta de feria de tiro al Grison (no es chiste de drogas)@SusanaAbaitua pic.twitter.com/kLVo1MiNgI — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 13, 2023

La actriz, con la ensaimada en la mano, relató que de pequeña comía caramelos y chicles: «Yo no sé por qué cuento esto», decía. «Me comía tdos los caracoles que me encontraba por el sueño», zanjó. El presentador, lejos de animarle a comerse o llevarse la ensaimada a su casa, le propuso una 'guerra' de ensaimadas. Susana Abaitua fue la primera que empezó a lanzar el producto 'made in' Mallorca a Marcos Martínez, más conocido como Grison. Luego, era el turno de él. David Broncano hizo un alegato a favor de la invitada y pidió a su compañero del programa que se lo tirara a él y no a la actriz. Y así lo hizo ante la atenta mirada del público que no daban crédito a lo que estaba pasando.