Eduardo Casanova se encuentra en el centro de la polémica la misma semana en la que se estrena su nueva película, La Piedad, que estará disponible en los cines el próximo viernes 13 de enero. Precisamente este miércoles fue al programa El Hormiguero para presentar el nuevo proyecto junto a Ángela Molina. A pesar de que tenía la posibilidad de explicar o matizar las declaraciones que sorprendieron a mucha gente, no lo hizo.

En concreto, las palabras que incendiaron las redes hace unos días estaban relacionadas con las nuevas generaciones y el mundo en el que estamos. «Últimamente tengo miedo. Si te paras a pensarlo fríamente, no pinta muy bien la humanidad», empezó diciendo Eduardo Casanova. En este sentido Casanova aseguró que «estaría muy bien acabar con la humanidad, pero como somos un puto virus, no va a pasar».

Este viernes se estrena en cines la nueva película de Eduardo Casanova que protagoniza Ángela Molina, «La Piedad» #MolinaCasanovaEH pic.twitter.com/5C2ij1IzYt — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 11, 2023

Fue ahí cuando las declaraciones se dirigieron hacia la reproducción. «Es curioso cómo el ser humano va a luchar hasta el fin de sus días por una libertad que no existe. Por una paz que no existe. Todo por amor a sus hijos. Es el horror». Además, aseguró que no sabe si «es razonable traer un hijo al mundo». Pero no se paró ahí, y remarcó: «Entiendo el instinto animal de reproducirse como cualquier especie, como cualquier virus. Pero es un acto completamente egoísta: tu hijo, hije o hija va a vivir en un mundo horrible. Y tú lo traes al mundo sin preguntarle si quiere venir», terminaba diciendo.