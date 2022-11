Masterchef Celebrity 7 ya tiene a su ganadora. Lorena Castell ha entrado en la historia del programa este martes por la noche tras batirse en duelo con Manu Baqueiro, el otro finalista de la edición. Tras la eliminación este lunes de María Escoté y Patricia Conde, ayer era cuestión de concentración y un poco de picardía para ganarse al jurado y hacerse con el gran premio. Tras doce semanas tras los fogones del concurso de cocina, los dos finalistas lo han dado todo y han sacado la parte más personal.

Lorena hizo un menú para rendir homenaje a su hermano y a su hijo, que le estuvieron acompañado durante la última prueba. De entrante, la presentadora catalana hizo un suquet thai de gamba roja; el plato principal fue fabes cremosas con almejas y el postre lo denominó eclipse lunar con lichis y rosas. Este último, precisamente, fue el que dedicó a su hijo. «Se llama eclipse lunar. Al final la luna es un cuerpo celeste que gira alrededor de un planeta y yo tengo a mi hijo Río que es mi luna y yo soy su planeta favorito. Él es lo mejor que tengo en este mundo. Es a la persona que más he echado de menos en este programa. Por momentos se me ha hecho durísimo».

¡@lorenacastell gana la séptima edición de #MCCelebrity España! Gracias campeona por tu entrega, talento, ilusión y enorme corazón https://t.co/5KB3O2pkZ4 pic.twitter.com/fogk10zrHF — MasterChef (@MasterChef_es) November 29, 2022

A pesar de que Manu hizo un viaje en el tiempo para trasladar su infancia a los fogones de Masterchef Celebrity, que constó de la receta de cigalas de la abuela Amalia, la receta de mero de ida y vuelta y un cremoso de queso con velo de café y helado de almendra, no fue suficiente. Finalmente el jurado decidió proclamar ganadora a Lorena, que en ese momento no podía dar crédito a lo que estaba pasando. «¡Soy la ganadora!», grito.

"Yo tengo a mi hijo Río que es mi luna y yo soy su planeta favorito" @lorenacastell https://t.co/5KB3O2pkZ4 #MCCelebrity pic.twitter.com/W1RaJ6uD8Z — MasterChef (@MasterChef_es) November 29, 2022

«Mucha parte de este trofeo es de mi madre, mucha mano es de verla tantas horas como cocinaba», remarcó la ganadora. Manu Baqueiro se tomó bien la derrota y asumió el segundo puesto con mucha deportividad, dando la enhorabuena a su compañera.

El premio, dotado de 75.000 euros, irá a parar a Juegaterapia, una fundación solidaria contra el cáncer infantil. El jurado destacó que Lorena lo había dado todo desde el primer día del programa y aseguró que ha dejado momentos muy buenos en esta edición y ha luchado hasta el último momento. «No me llevo un trofeo, me llevó un montón de amigos. Este concurso me ha enseñado para conocerme a mí...Ahora me toca a mí llevar los tupper a casa de mi madre», dijo la ganadora para dar punto y final a la séptima edición de Masterchef Celebrity.