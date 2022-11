La cocina de MasterChef Celebrity 7 esta más cerca que nunca de proclamar el ganador de esta edición. La final ya esta aquí y este lunes Radio Televisión Española emitió la primera parte de este final tan esperado y mostró las dos personas que se jugarían la prueba final. María Escoté, Patricia Conde, Manu Baqueiro y Lorena Castell empezaron el programa muy contentos y orgullosos de haber llegado a este punto.

Para conseguir la primera chaquetilla de la noche, los cuatro aspirantes tuvieron que replicar el plato que el chef Oriol Castro hacía al mismo ritmo. La tensión se respiraba en el ambiente y los nervios jugaron su papel en esta primera prueba. A pesar de que todos empezaron al ritmo del chef, poco a poco se fueron retrasando. A pesar de los intentos por convencer a los jueces, solo hubo un plato que en ese momento los unió a todos: el plato de Lorena Castell estaba estupendo.

Todo lo que ha sacrificado Lorena Castell para llegar al duelo final https://t.co/pEfOU2u3pF #MCCelebrity — MasterChef (@MasterChef_es) November 28, 2022

Por su parte, María preparó el peor plato y se derrumbó asegurando que le daba vergüenza lo que había hecho. Patricia se quedó con el bronce y Manu con la plata. Ellos tres tendrían que disputarse la última chaquetilla en la prueba de exteriores con la esperanza de unirse a Lorena en el gran duelo final.

El hotel Mandarin Oriental Ritz acogió la última prueba de exteriores. Su chef, Quique Dacosta, se encargó de diseñar el menú con el que María Escoté, Patricia Conde y Manu Baqueiro lucharían por hacerse con la chaquetilla de duelista. Cada uno eligió los platos que quería cocinar según el orden del primer reto: Manu se quedó con el solomillo Wellington y la carrillera de atún; Patricia, con el lenguado cítrico y el huevo de yogur, y María, el bosque del Retiro y el arroz meloso. Además, la prueba rendiría homenaje a diez grandes chefs de nuestro país.

Los concursantes presentaron sus platos, con alguna modificación por la falta de tiempo y los probaron diez chefs de renombre. La que salió peor parada fue Patricia Conde. «Has sido una absoluta decepción y lo peor de todo es que cada vez que te intentábamos reconducir, parecía que te tomabas a pitorreo nuestras palabras», le dijo Jordi Cruz. Finalmente, el que se llevó el segundo pase a la final fue Manu Baqueiro. «Estoy emocionado. No me creo que esté donde estoy». Así, Manu Baqueiro y Lorena Castell se disputarán el título de MasterChef Celebrity 7 este martes a las 22:15.