Iniesta se sincera sobre la depresión que sufrió

La depresión puede afectar a cualquiera. Según la Organización Mundial de la Salud, 280 millones de personas padecen este trastorno, la enfermedad mental más común en nuestro tiempo después de la ansiedad. Y sí, puede afectar a cualquiera: a quienes no han tenido suerte en la vida y también a aquellos envueltos de éxito. El futbolista Andrés Iniesta se encargó de recordarlo en el podcast The Wild Project, del youtuber Jordi Wild. «No tenía esa alegría o energía que tiene que ser la vida. Te empiezas a encontrar mal, te hacen pruebas y estás bien, pero tú dices que algo no funciona. Te vas metiendo en tu cuerpo y en tu mente y todo lo ves negro. Yo deseaba que llegase la noche para tomarme mi pastilla y descansar. Ese era el momento de más placer», explicó el jugador de Vissel Kobe.

«Estaba en mi casa, con mi novia, que ahora es mi mujer, y estábamos en el sofá, pero era como si estuviese el cojín. O estaba con mis padres y era igual. No era estar triste por haber pedido un partido o porque te ha dejado la novia o porque has discutido con un amigo, es otra cosa. Hasta que no lo vives y lo sientes no puedes comprender», explicó Iniesta, que contó que los primeros episodios depresivos comenzaron en 2009, después de que su amigo Dani Jarque falleciese con 26 años de forma súbita, a causa de un ataque al corazón. No es la primera vez que el futbolista habla de su problema de salud mental; considera que, desde su posición, puede ayudar a visibilizar este mal y acompañar a quienes lo padecen. «Si viene de alguien famoso, que en teoría tiene todo el dinero del mundo, las mejores casas, los mejores coches... Dices: 'Hostia, que esto le puede suceder a cualquiera». Aunque se encuentra mejor, Iniesta explica que no se puede bajar la guardia, que la recuperación nunca es total y que la clave es esforzarse día a día, observándose a si mismo e identificando cuales son los detonantes de la enfermedad. «Continúo yendo a terapia porque necesito arreglarme conmigo mismo. Me gusta escuchar a los profesionales hablar sobre enfermedades mentales y depresión. Con el tiempo, la vida te enseña que la depresión y las enfermedades mentales pueden afectar a cualquiera», concluyó el ex futbolista del FC Barcelona.