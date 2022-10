Arturo Pérez-Reverte, en 'El Hormiguero': "Estuve en un atraco en el que mataron a todo el mundo"

Este martes 18 de octubre fue a divertirse a 'El Hormiguero' el escritor y ex corresponsal de guerra Arturo Pérez-Reverte quien, en su segunda visita al espacio televisivo, presentó su nueva novela Revolución, que traslada al lector a la revolución mexicana, con el ingeniero de minas Martín Garret como protagonista de la historia. «Una novela se escribe en un año, pero esta obra arrancó por mi bisabuelo, que tenía un amigo ingeniero, que se fue a vivir a México y le mandaba cartas contándole la revolución. Recopilé datos, leí libros y he terminado escribiendo este libro», comentó el autor, que a lo largo de la entrevista contó llamativas anécdotas.

«¿Es verdad que has robado un banco?», le preguntó de forma súbita Pablo Motos a Pérez-Reverte antes de la pausa publicitaria. Tras los anuncios, el escritor profundizó en la inesperada pregunta. «Fue el 4 de abril del 77 en Eritrea», explicó. Entonces el escritor tenía 25 años y se encontraba con los militares eritreos. «Entré con ellos en el banco, mataron a todo el mundo y nos llevamos el dinero», prosiguió, dejando al presentador estupefacto por la naturalidad con la que detalló el suceso. En su tiempo como corresponsal de guerra, Pérez-Reverte vivió experiencias que no se borran de la memoria: «Huele a plástico quemado y carne que se pudre, todavía tengo ese olor en la cabeza y eso que han pasado muchos años».

A lo largo de la charla, Pablo Motos y el académico disertaron sobre temas como la muerte, el sistema educativo o las nuevas generaciones. Esa no fue la única ocasión en la que Pérez-Reverte vio la muerte de cerca: «En Nicaragua, donde dos días antes habían matado a un periodista norteamericano, nos pararon y me apuntaron con un arma contra un muro», dijo recordando uno de los peores momentos de su carrera profesional. «En ese momento solo piensas que es una pena terminar así, con un tío que no sé ni cómo se llama. El miedo lo tienes antes o después, pero en el momento solo sientes pena», le explicó a Pablo Motos, que solo podía asentir ante tales historias.