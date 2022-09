El año 2021 fue complicado para la periodista y presentadora Julia Otero ya que tuvo que retirarse temporalmente de su trabajo para hacer frente a un tratamiento oncológico después de que le diagnosticaran un cáncer de colon. Ahora, un año y medio después parece que todo vuelve a su cauce: ha podido retomar el programa ‘Julia en la Onda’ y parece que el cáncer no ha vuelto a aparecer.

Así lo ha asegurado a través de las redes sociales con un mensaje optimista publicado después de hacerse las pruebas trimestrales que le hacen para revisar que todo continúe bien. En una publicación en su Instagram, Julia Otero ha dicho que se ha hecho las pruebas oncológicas y que «todo va bien».

La periodista, que sale con una sonrisa de oreja a oreja en la foto, ha querido dar un mensaje de optimismo a todos los que están en su misma situación. «Mi cariño para los que estéis en ese proceso o en tratamiento aún. El tiempo pasa y seguimos aquí, sonriendo y plantando cara a la incertidumbre».

A pesar de que parece que los egoístas ya no están presentes, Julia Otero aún no ha pasado el peligro. En una entrevista a este periódico, quiso hacer hincapié en que «un cáncer son cinco años y, superado ese tiempo, tampoco tienes la certeza de que esté vencido porque hay células viajeras y alguna puede dirigirse a algún lugar para colonizarlo». En este sentido, explicó que ha decidido vivir sin pensar la enfermedad hasta que no falta media hora para que le hagan un TAC.