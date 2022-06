Anabel Pantoja se enfrenta a Yulen Pereira y Anuar Beno en su noche más dura

Anabel Pantoja está viviendo unos días complicados en Supervivientes. La concursante protagonizó unos momentos de tensión la noche de este jueves durante la gala presentada por Jorge Javier Vázquez, ya que ha escuchado unos comentarios relacionados con Anuar Beno y Yulen Pereira que le han molestado mucho. Durante estas semanas la complicidad entre la sobrina de Isabel Pantoja y el deportista ha traspasado la pantalla y la influencer incluso le dedicó hace pocos días una bonita carta en la que le confesaba sus sentimientos.

Pero parece que la relación entre ambos no pasa por su mejor momento y es que Yulen piensa que Anabel sigue enamorada de su ex, Omar Sánchez, y considera que le está utilizando. «Me estabas escribiendo una carta a mí pero también estabas pensando en él. A lo mejor estoy haciéndome pajarillos en la cabeza y cuando llegue fuera me dices que tienes otra vida», indicaba el deportista visiblemente molesto. Estas palabras afectaron a la colaboradora de Sálvame, que asegura que lo que escribió lo hizo porque lo sentía.

«Todo lo que le he dicho es de corazón y lo he reconocido delante de toda España y ahora se pone así... Y yo también me estoy soltando y me estoy ilusionando, para que ahora me de un palo aquí», explicó a su amiga Ana Luque. Es más, Anabel confesó que «quiere» a su compañero de concurso y que está muy afectada por lo ocurrido: «Me quiero ir de aquí. Estoy más enganchada que un anzuelo a un pez, es que encima él se piensa que no».

Eso sí, los supervivientes finalmente han arreglado sus diferencias: «Me encanta que diga esas cosas, ella sabe que soy más vergonzoso, a mi soltar esas frases tan bonitas me cuesta un montón». «Llevo 50 días aquí, yo estoy con Yulen a muerte», zanjó Anabel. Pero este no es el único frente abierto de la influencer. Kiko Matamoros quiso alertar a su compañera de Sálvame sobre Anuar Beno: «No te quiero contar el comentario feísimo de Anuar sobre ti en la preconvivencia. Y este señor (Ignacio) estaba delante. Y no te lo voy a contar», indicó. Un testimonio que el Borbón confirmó aunque sin revelar las palabras del hermano de Asraf: «Sí hubo un comentario feo». Respecto a la expulsión, Tania Medina se convirtió este jueves en la nueva parásito de Supervivientes ante la sorpresa de su novio, Alejandro Nieto.