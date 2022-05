Jorge Javier Vázquez se enfrenta a Nacho Palau y Enrique del Pozo en su noche más tensa

Nueva noche de tensión en Supervivientes. Jorge Javier Vázquez se ha visto obligado a intervenir este jueves en una fuerte discusión entre Nacho Palau y Yulen Pereira. Los dos concursantes, que pertenecen a grupos diferentes en la isla, se enfrentaron por la prueba de recompensa. El equipo de Yulen había conseguido ganar un pollo con patatas pero sus rivales decidieron robarles este premio, algo que afectó mucho al deportista. «Lo estamos pasando muy mal y el recochineo no es guay», reprochó a sus contrincantes. «Son unos falsos, ¡qué poca vergüenza, chaval!», respondió tajante el ex de Miguel Bosé.

Pero el amigo de Anabel Pantoja no se iba a callar: «Tú si que no tienes vergüenza. ¡Vete a la mierda!». Tan fuerte fue la discusión entre ambos que el propio presentador tuvo que parar los pies a Nacho: «Yulen se queja de la celebración de ese triunfo. No solo hay que saber perder, hay que saber ganar también». El escultor, entonces, intentó justificar su actitud: «Nos llevamos el pollo, entiendo que le molesten las formas. Es un juego, consistía en robar comida a Playa Fatal. Pero fue robar el pollo y recibir muchos insultos».

Jorge Javier y Enrique del Pozo a punto de darse una paliza en directo?????? 😳#SVGala4 pic.twitter.com/sy453xN1nJ — Diego 🥭🇪🇸 (@diegobferrandez) May 12, 2022

Pero este no fue el único enfrentamiento que vivió Vázquez en el programa de Telecinco. En el plató también tuvo una importante bronca con Enrique del Pozo. «Qué novio más plasta tienes, menudo chapas», aseguró el periodista en referencia a Rubén Sánchez Montesinos. «En persona es todo lo contrario. Chapas para ti, pero para mí no, es un tío maravilloso», indicó el artista. Pero Jorge Javier quería continuar con la discusión: «Bueno, es que tú eres igual. Sois tal para cual». «Perdona, no te confundas, es que yo no tengo miedo a nada y contesto. Es lo que te molesta a ti, que yo conteste, hay que hacerlo de vez en cuando aunque te respete», zanjó Enrique.