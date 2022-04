Hollywood ha vuelto a El Hormiguero, pero esta vez a través de una pantalla. Benedict Cumberbatch fue este martes el invitado del programa de Antena 3, donde presentó su nuevo trabajo Dr. Strange en el multiverso de la locura, una película que retoma a este superhéroe en las películas inspiradas en los cómics. El actor, que intervino por videoconferencia, explicó a Pablo Motos todas las curiosidades del rodaje aunque también explicó algunas de sus anécdotas más personales.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando recordó a su amigo Stephen Hawking: «Me emborraché con él tomando margaritas. Y fue un momento muy especial, teniendo en cuenta quién era ese hombre. Es la única persona a la que le conté que yo iba a interpretar a Khan en Star Trek». A pesar de la triste pérdida, tiene muy presente al científico: «Le echo mucho de menos. Fui a su funeral y fue un encuentro de gente extraordinaria».

El intérprete también habló de cómo se preparó su papel en El poder del perro, un trabajo por el que incluso ha estado nominado al Oscar: «No me duché durante cinco días. Quería profundizar en la realidad de este personaje que trabaja en un rancho y parte de su identidad es que le da igual su aspecto. Olvidarnos de toda esta obsesión moderna por la higiene», confesó. Respecto a los films de Marvel, señaló que la presión es muy grande.

«Una vez que has terminado de rodar el trabajo ya está hecho, la película ya es de Marvel y ellos son los que deciden. Sin embargo, sí que siento mucha presión, porque me gusta proteger al personaje y no sé cómo va a salir al final», indicó.