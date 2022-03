Belén Esteban abandona 'Sálvame' entre lágrimas

Nuevo enfrentamiento en Sálvame. La tarde de este miércoles Belén Esteban volvió a protagonizar una fuerte discusión en el programa, pero en esta ocasión con María Patiño. La de Paracuellos está viviendo una semana complicada por todas las informaciones que aseguran que Raquel Bollo está endeudada e incluso vende ropa usada y sucia. La colaboradora intenta defender a su amiga y en muchas ocasiones opta por guardar silencio, una actitud que no está gustando a sus compañeros.

El propio Jorge Javier Vázquez le echó en cara este comportamiento: «No estás defendiendo a tu amiga, estás desviando la atención». Anabel Pantoja, por su parte, entró en directo para intentar echar un cable tanto a Belén como a Raquel: «Todos los dependientes (de Raquel) los he conocido, han estado en sus horas y la persona que tenga derecho a reclamar que lo reclame y lo lleve a juicio pero doy la cara por ella. Yo no voy a tirar a mi amiga nunca», aseguró la sobrina de Isabel Pantoja.

En ese momento Belén se quiso pronunciar y criticó a las personas que están hablando sobre su amiga: «Yo llevo aquí desde que he empezado esto y me he callado. Y la he defendido. Lo paso mal porque la defiendo. Los que están hablando son los que están hablando». Una frase que molestó a María Patiño, que no dudó en responderle: «¿Y los demás lo hemos arrastrado por el fango, Belén?». La colaboradora, visiblemente molesta, le echó en cara sus palabras: «Siempre vais igual, llevo aquí dos días callada. ¿Yo te he atacado a ti? ¿Entonces que estás diciendo del fango?».

Belén Esteban abandona el plató tras las acusaciones de María Patiño #yoveosalvame pic.twitter.com/buNj2xUHVR — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) March 16, 2022

En ese momento Belén decidió abandonar el plató entre lágrimas, pero su compañera no tardó en ir a buscarla y pedirle disculpas por todo lo ocurrido: «Belén, te pido disculpas. Me he equivocado porque sí tengo la sensación de que yo siempre alabo que defiendas lo que tú crees que es verdad. Me da la sensación de que nosotros queremos jorobar a Raquel. Yo no me considero una mala persona ni considero que lo sea nadie de aquí». Finalmente, ambas volvieron al plató y se dieron un abrazo.