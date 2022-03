Ben Stiller y Adam Scott presentaron este lunes en El Hormiguero 3.0 su último proyecto, la serie Separación. A pesar de que la entrevista fue por videollamada, los dos actores sorprendieron a Pablo Motos con sus anécdotas en el rodaje y repasaron su trayectoria profesional. Eso sí, el presentador quería saber cómo había vivido Stiller el Abierto de Australia, ya que es un gran fan del tenis y de Rafa Nadal. En ese momento el artista recordó una anécdota de la que, por cierto, no salió muy bien parado: «Rafa me llamó hace casi ya diez años para que hiciésemos una pequeña exhibición con él y con Juan Martín del Potro y bueno no fue bien. Desde entonces he dado un montón de clases de tenis para prepararme para la próxima, aunque probablemente nunca ocurra», bromeó.

Eso sí, el intérprete alabó el trabajo del mallorquín: «Evidentemente soy súper fan de Rafa y lo que hizo este año en el Abierto de Australia fue increíble, bueno este año no ha perdido nada, lleva una temporada impresionante. Que suerte poder verle jugar». Los artistas también explicaron sus inicios en el mundo laboral, que nada tienen que ver con su situación actual. Adam, por ejemplo, fue camarero de una hamburguesería en la que tenía que pararse a bailar cuando la gente ponía canciones: «No duré mucho en ese puesto, sólo un día», aseguró. ¿Eliminarías todos los recuerdos de tu vida fuera del trabajo cuando estás en el trabajo y al revés? @RedHourBen responde #BenAdamEH pic.twitter.com/awarmpmpFM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 7, 2022 Por su parte Ben también señaló que tuvo que trabajar como camarero, aunque su experiencia tampoco fue muy buena: «Me despidieron, así que me obligaron a encontrar otro trabajo, en el cine». A pesar de que ambos se encuentran en un momento muy bueno, también reflexionaron sobre el peso de la fama. «Es muy diferente a como lo imaginaba: a veces es un abrazo, a veces te sientes aislado», indicó Scott, aunque aseguró que le ha costado mucho tiempo llegar hasta este punto, por este motivo «lo agradezco mucho».