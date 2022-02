Antonio Resines ha reaparecido este lunes en El Hormiguero 3.0. A través de una videollamada, el actor ha querido agradecer todo el apoyo que ha recibido a lo largo de estas semanas y ha explicado cómo ha sido su vida desde que dio positivo en COVID-19. El artista, que ha estado 48 días ingresado en la UCI, se encuentra todavía en pleno proceso de recuperación: «Tengo una atrofia del 80% y voy con andador, la recuperación es lenta, complicada, y requiere mucho esfuerzo».

Tal y como ha detallado, todo comenzó el día en el que Javier Cámara acudió como invitado al programa de Pablo Motos: «Estuve con Javier y di negativo en el test. Al día siguiente fui a rodar con Santiago Segura, me hice una PCR y ahí comenzó mi semana de debacle». Desde el momento en el que se realizó la prueba todo fue a peor: «Me llevaron al hospital y no me acuerdo de nada. Pensaba que había estado allí cinco días y no los 38 que pasé ingresado, en los que no me he enterado de nada».

Y es que durante este tiempo Resines ha estado totalmente aislado: «Según entras en la UCI te quitan el móvil para no gastar fuerzas, ganas tiempo y respuesta contra la enfermedad. En los días que estuve allí vivía como en un mundo paralelo». El colaborador de El Hormiguero también ha querido explicar cuál es la situación actual de los hospitales de España, ya que lo ha podido ver en primera persona: «Hay gente muy preparada haciendo 14 turnos al día. De los 97 que estábamos ingresados en la UCI, nos hemos salvado 80».

Conectamos por fin, con nuestro amigo Antonio Resines #CarrascoEH pic.twitter.com/otu7A6U0aT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 14, 2022

Además, ha aprovechado su intervención en el formato de Antena 3 para concienciar al público sobre la importancia de la vacunación: «Que todo el mundo se vacune y se tome en serio la COVID». Aunque esta es su primera aparición en un medio de comunicación, nada más salir del hospital el actor ya quiso mandar un bonito mensaje a través de una carta: «Quería dar las gracias al equipo de la UCI Biblioteca, y del pabellón de COVID 4/100, a todos (médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras,…) porque aparte de habernos tratado a mi familia y a mí con un cariño enorme, me han salvado literalmente la vida», publicó el pasado viernes en sus redes sociales.