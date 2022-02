Jesús Vázquez se ha convertido este lunes en el foco de las críticas. El presentador, que visitó los distintos platós de Telecinco para promocionar el estreno de la segunda temporada de Idol Kids, hizo unas polémicas declaraciones en El programa de Ana Rosa. Mientras hablaba sobre su nuevo programa, Vázquez quiso dar su opinión sobre el Benidorm Fest y lamentó que no hubiese ganado el trío gallego Tanxugueiras. El comunicador aprovechó su intervención para apoyar a Ana Mena, que trabaja como jurado en Idol Kids.

La joven, que arrasa en Italia, aspira a representar a este país en Eurovisión: «Si gana Sanremo, si no me equivoco, puede ir a Eurovisión por Italia. Así que mira, como no han ganado Tanxugueiras, que vaya Ana Mena por Italia y que gane este año Italia. Que ganaría una española». Unas declaraciones que han sido muy criticadas en Twitter, y que los usuarios han tachado de «racistas» ya que Chanel Terreno, la representante de España, es de origen cubano aunque posee la doble nacionalidad dado que reside en Cataluña desde que tiene tres años.

Al ver el revuelo originado, Vázquez ha intentado defenderse en su siguiente aparición en televisión, en el programa Ya es mediodía de Sonsoles Ónega. «No me suelen pasar estas cosas. Es un malentendido absurdo», ha asegurado. Además, ha aclarado que desconocía el origen cubano de Chanel: «No sé de dónde es, pero lo que quería decir es que tenemos dos oportunidades de que gane una representante española en el festival». El presentador, que no entendía el origen de esta polémica, ha sido tajante: «La gente ha empezado a mezclar churras con merinas».

¿Se puede permitir esto en la tele? pic.twitter.com/BEoqMXvJ7H — CHANELISTAS FORMACIÓN (@Abel_Kills) January 31, 2022

Ana Mena actuará este mismo martes en el Festival de Sanremo y, aunque su victoria no supone un pase directo a Turín, son muchas las probabilidades de que el ganador de este concurso represente al país. La malagueña, que en los últimos meses se ha animado a cantar en italiano, presentará el tema Duecentomila Ore. La artista ha hecho muchos esfuerzos para poder estar este martes en Sanremo: Por la estricta normativa del festival, en diciembre tuvo que renunciar a actuar ante el Papa en la Ciudad del Vaticano en su tradicional evento navideño.