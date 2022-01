No ha podido ser. El sueño eurovisivo del mallorquín Valentín Rus, integrante de la boy band Unique, finalizó anoche en la primera semifinal del Benidorm Fest, el concurso de RTVE para elegir al representante de España en Eurovisión. Así, este grupo así como el veterano dueto Azúcar moreno, fueron eliminados de la carrera.

A pesar de la entrega de Rus y sus compañeros, Mejores, la canción que defendió Unique, recibió tan solo 55 puntos. Fue la última opción del jurado, con 28 puntos, y del jurado demoscópico, con 12 puntos, y la penúltima opción del televoto, que le otorgó 15 puntos. Aunque no puedo ser, la boy band aseguró en redes sociales «Estamos felices, contentos, ilusionados, ya somos ganadores al haber llegado hasta aquí. Gracias a todos por el super cariño siempre».

La coreografía diseñada por uno de los integrantes, Arman, formado en baile urbano y jazz, finalizaba con un momento inesperado, en el que el mallorquín se daba un beso con Matt, otro de los componentes de Unique, que hizo vibrar a los espectadores y a las redes sociales.

Finalmente, el trío gallego Tanxugueiras (con Terra), Blanca Paloma (con Secreto de agua), Varry Brava (Raffaella) y Chanel (SloMo) lograron su pase a la final de Benidorm Fest, en un decisión no exenta de polémica. Las redes sociales y el público abucheó la decisión del jurado que dejó en quinta posición a Tanxugueiras, las favoritas para ganar el certamen.

Este jueves será el turno de la segunda semifinal, en la que compiten Rigoberta Bandini y Rayden, dos de los favoritos para levantar el sábado el Micrófono de bronce, así como la mallorquina Sara Deop, que con su Make you say quiere convencer al público y lograr el pase a la final del Benidorm Fest.