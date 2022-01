Valentín Rus: «Sueño con Eurovisión»

Nervios y mucha ilusión son las sensaciones que confiesa tener el mallorquín Valentín Rus García, conocido como Valen Rus, e integrante del grupo Unique, que el miércoles, 26 de enero, participará en el Benidorm Fest. El grupo aspira a ganar el concurso, que emitirá TVE y en el que participan un total de 16 cantantes o grupos, para representar a España en el Festival de Eurovisión. Valen Rus (Artá 1990) tiene una dilatada experiencia en los musicales pero, aunque desde niño tenía claro que lo suyo era cantar, estudió Arquitectura Técnica en la UIB. Se crió en s’Illot, hasta los 10 años, y hasta los 26 vivió en Artà. Actualmente reside en Madrid, donde finalizó la carrera de actor y se abre camino profesionalmente en el mundo de la música, su gran apuesta profesional.

¿Le quita el sueño su participación en Benidorm Fest?



–Estos días he soñado que nuestro tema salía elegido. Soñar es gratis y Unique sueña a lo grande, pero hay que ser realista. No me quiero anticipar, pero le confesaré que me veo con opciones.

¿Qué aporta el tema Mejores, que interpretará Unique, frente a las otras candidatas para ser la canción ganadora?



–Mejores es una canción compuesta con vistas a Eurovisión. Somos una formación de sonidos de pop latino y baladas melódicas pero con temas y letras para todos los gustos, y creo que gusta a todas las generaciones.

Imagínese por un momento que van a Eurovisión. ¿España podría ganar o piensa que hay política?



–La política esta en todo pero cuando algo es bueno, como el tema Mejores, por mucha política que tenga Eurovisión, España podría estar en los primeros puestos.

¿Cómo se prepara de cara a la actuación que les espera el miércoles?



–Enfoco toda la energía. Creo mucho en la energía positiva. Nosotros actuamos en la primera semifinal, y de los seis participantes pasarán cuatro. Al día siguiente, el jueves, participan seis finalistas más y los ocho elegidos actuarán el sábado 29. Además de un jurado habrá televoto y un estudio demoscópico.

Dos semanas antes del Benidorm Fest, Matt uno de los componentes de Unique, dio positivo en COVID, ¿Cómo ha llevado esta situación?



–Pues imagínese, con muchisima precaución. Practicamente confinados y saliendo muy poco. Matt, afortunadamente, ya esta recuperado, pero al ser cuatro tenemos que tener mayor cuidado. En esta sexta ola muchas personas de mi círculo han caído. Hemos estado ofreciendo entrevistas telefónicamente para evitar riesgos.

En Palma le vimos interpretando obras musicales como El petit drac, de Rafa Bunet...



–Sí, bajo la dirección de Rafa Brunet también hice Blancanieves y los siete enanitos. La verdad es que he hecho varios musicales. Junto a Balear Music también participé en Grease, donde Victoria Maldi hacía de Olivia y Ricky Merino de Danny Zuko. Al terminar la carrera de actor en Madrid participé en el musical La reina de las nieves.

¿Se considera un Eurofan?



–He seguido mucho el Festival. Siempre me ha gustado conocer a los artistas y las canciones que interpretaban. Incluso nos reuníamos la familia para verlo y hacer apuestas de quién iba a ganar.

¿Cómo entró a formar parte del grupo Unique?



–Desde 2019 estoy con Unique. Recuerdo que estaba en la cola de un casting y coincidí con Matt, quien ya estaba metido en el proyecto. Desde el primer momento conecté con todos los del grupo y arrancamos la aventura.

Valen, primero por la derecha, junto a sus compañeros de la banda Unique.

¿Ha participado en algún concurso?



–En 2019 me presenté al casting de Operación Triunfo en Madrid, pero me quedé en el camino.

¿Qué proyectos le depara este recién estrenado año 2022?



–Hemos empezado el año muy bien, siendo semifinalistas en Benidorm Fest, y voy a centrar todas mis energías en nuestro proyecto como banda musical. Espero que la situación de la pande- mia mejore y podamos actuar en Mallorca. La verdad es que me haría mucha ilusión.